CHP yandaşı Yanardağ teröristbaşı Öcalan'a özgürlük istedi

Yanardağ skandal bir biçimde teröristbaşı Öcalan'a methiyeler dizerek serbest bırakılması yönünde çağrıda bulundu.

Kandil ve HDP tarafından desteklenen Yedili koalisyonun ortaklarından CHP'nin teröre arka çıkan görüşlerini destekçileri de dile getirmeye başladı.

Fondaş Tele 1 ekranında açıklamalarda bulunan CHP yandaşı Yanardağ, 'siyasi mahkum' olarak nitelendirdiği Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını iddia etti.

Terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP'nin İmralı'ya giderek Öcalan ile yaptıkları görüşmeleri göz ardı eden Yanardağ, terörist başının avukatlarıyla dahil kimseyle görüştürülmediğini de ileri sürdü.

Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını söyleyen Yanardağ, teröristbaşının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu söyledi.

Öte yandan ekran başında yaptığı güzellemelerle 'pes' dedirten Yanardağ, Öcalan'ın 'son derece zeki birisi olduğunu iddia etti.