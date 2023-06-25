Yanardağ skandal bir biçimde teröristbaşı Öcalan'a methiyeler dizerek serbest bırakılması yönünde çağrıda bulundu.

Kandil ve HDP tarafından desteklenen Yedili koalisyonun ortaklarından CHP'nin teröre arka çıkan görüşlerini destekçileri de dile getirmeye başladı.

Fondaş Tele 1 ekranında açıklamalarda bulunan CHP yandaşı Yanardağ, 'siyasi mahkum' olarak nitelendirdiği Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını iddia etti.

Terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP'nin İmralı'ya giderek Öcalan ile yaptıkları görüşmeleri göz ardı eden Yanardağ, terörist başının avukatlarıyla dahil kimseyle görüştürülmediğini de ileri sürdü.

Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını söyleyen Yanardağ, teröristbaşının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu söyledi.

Öte yandan ekran başında yaptığı güzellemelerle 'pes' dedirten Yanardağ, Öcalan'ın 'son derece zeki birisi olduğunu iddia etti.

AK PARTİLİ ÇELEBİ'DEN TEPKİ: REZİLLİK ÖTESİ



AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Yanardağ'ın ifadelerine çok sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Çelebi, "Rezillik ötesi" ifadesini kullandı.

TELE1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan Bebek Katiline övgüler...



-Öcalan Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkum...

-Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur...

-Abdullah Öcalan; çok kitap okuyan, son derece zeki bir kişidir. Cezaevinde filozof oldu...... pic.twitter.com/aEaHuRcKuT — Mehmet Ali Çelebi (@celebimehmeta) June 25, 2023

"GEREKLİ İNCELEME BAŞLATILMIŞTIR"

RTÜK Başkanı Şahin, Yanardağ'ın skandal sözleri sonrası Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatıldığını açıkladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."