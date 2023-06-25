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CHP yandaşı Yanardağ teröristbaşı Öcalan'a özgürlük istedi: RTÜK inceleme başlattı

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, çıktığı programda bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'dan 'siyasi mahkum' ve 'rehine' olarak bahsetti. Teröristbaşına tecrit uygulandığını söyleyen Yanardağ, normal infaz yasaları gereğince Öcalan'ın serbest kalması gerektiğini ileri sürdü. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, skandal açıklamalar sonrası Tele 1 hakkında gerekli incelemelerin başlatıldığını duyurdu.

25 Haziran 2023 Pazar 21:05 - Güncelleme:
CHP yandaşı Yanardağ teröristbaşı Öcalan'a özgürlük istedi: RTÜK inceleme başlattı
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Yanardağ skandal bir biçimde teröristbaşı Öcalan'a methiyeler dizerek serbest bırakılması yönünde çağrıda bulundu.

Kandil ve HDP tarafından desteklenen Yedili koalisyonun ortaklarından CHP'nin teröre arka çıkan görüşlerini destekçileri de dile getirmeye başladı.

Fondaş Tele 1 ekranında açıklamalarda bulunan CHP yandaşı Yanardağ, 'siyasi mahkum' olarak nitelendirdiği Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını iddia etti.

Terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP'nin İmralı'ya giderek Öcalan ile yaptıkları görüşmeleri göz ardı eden Yanardağ, terörist başının avukatlarıyla dahil kimseyle görüştürülmediğini de ileri sürdü.

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'I FİLOZOF İLAN ETTİ

Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını söyleyen Yanardağ, teröristbaşının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu söyledi.

Öte yandan ekran başında yaptığı güzellemelerle 'pes' dedirten Yanardağ, Öcalan'ın 'son derece zeki birisi olduğunu iddia etti.

AK PARTİLİ ÇELEBİ'DEN TEPKİ: REZİLLİK ÖTESİ

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Yanardağ'ın ifadelerine çok sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Çelebi, "Rezillik ötesi" ifadesini kullandı.

"GEREKLİ İNCELEME BAŞLATILMIŞTIR"

RTÜK Başkanı Şahin, Yanardağ'ın skandal sözleri sonrası Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatıldığını açıkladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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