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CHP yandaşına itiraf etti! Ekrem İmamoğlu'nda Meral Akşener paniği

CHP içerisindeki değişim tartışmalarının başını çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener'in ittifaka rest çekmesi sonrası panikledi. İttifaksız İstanbul'u kazanamayacağı için panikleyen ve son olarak CHP yandaşına konuşan Ekrem İmamoğlu, 'İttifak olmamalıdır diye bir fikre kapılmıyorum. Her zaman ittifak şart. Bütün siyasi partiler için geçerli bu.' dedi.

11 Eylül 2023 Pazartesi 09:45 - Güncelleme:
CHP yandaşına itiraf etti! Ekrem İmamoğlu'nda Meral Akşener paniği
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Siyasetin gündemi artık 2024'ün Mart ayında yapılacak yerel seçimlerdeydi... 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ağır yenilgi alan 8'li koalisyon ortakları arasında kavganın sonu gelmedi. Yenilginin sebebi olarak birbirini suçlayan partiler, 'İttifak bitti' dedi. En sert sözler ise İYİ Parti lideri Meral Akşener'e aitti

AKŞENER'DEN 'İTTİFAK YOK' ÇIKIŞI

HDP'nin ortak olduğu koalisyona ortak olmasından dolayı milliyetçi seçmenin tepkisini alan ve oy oranı düşen Akşener, 26 Ağustos'ta yaptığı konuşmada özür diledi! Ardından yerel seçimler için "Hiçbir ilçede hiçbir beldede ittifak yapmayacağız" dedi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ PANİKTE!

Bu durum, İYİ Parti ve HDP oyları ile seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı panikletti. Gözler ise seçimlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Başkanlık kavgasına tutuşan, ancak tüm çabalara rağmen geri adım atıp 'kendini İstanbul'a mühürleyen' Ekrem İmamoğlu'nun üzerine çevrildi.

İMAMOĞLU CHP YANDAŞINA KONUŞTU

CHP'den resmi olarak İBB Başkanı adaylığı hala açıklamayan Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener'in desteğinin çekilmesi üzerine panikledi. CHP'ye yakınlığı ile bilinen İsmail Saymaz'a verdiği röportajda, açık açık ittifak çağrısı yapması dikkat çekti.

İsmail Saymaz'a konuşan Ekrem İmamoğlu, "İttifak olmamalıdır diye bir fikre kapılmıyorum. Her zaman ittifak şart. Bütün siyasi partiler için geçerli bu. Cumhur İttifakı'nın ittifakı sağlam bir şekilde yerel seçimlerde yürütmesi karşılığında bizim de ittifakı önemsememiz şart. Karşı bir diyaloğa şimdilik girilmemesi gerektiğini düşünüyorum" diyerek CHP ve İYİ Parti'ye mesaj gönderdi.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin 100. Yıl kutlamalarına davet edilmediği iddia edildi. İmamoğlu, İsmail Saymaz'ın "Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki son üç ziyaretinde sizi göremedik. Özel bir durum söz konusu mu?" sorununa da cevap verdi. Koltuk kavgası nedeniyle Kılıçdaroğlu ile arasında gerginlik yaşanan İmamoğlu'nun cevabı ise çok netti: Bu soruyu cevaplamayacağım. Muhatabı ben değilim...

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