CHP yandaşının yalanına tokat gibi cevap: Halüsinasyon görüyor

CHP'nin fonladığı gazetecilerden Akif Beki, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkmasını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gizli ziyaretine bağladı. Akar'ın, helikopter ile inerek Akşener'i ziyaret ettiğini öne süren Beki'ye Milli Savunma Bakanlığı İletişim Danışmanı Ekrem Okutan sert tepki gösterdi. Okutan, "Beki, görünen o ki hezeyan içinde, halüsinasyon görüyor." dedi.

BEKİ'DEN HULUSİ AKAR'A İFTİRA

Sabah'ta yer alan haber göre; Beki, köşesinde Meral Akşener'in masadan ayrılmasını Hulusi Akar'ın gizli ziyaretine bağladı.

CHP'nin fonladığı Beki şu ifadeleri kullandı:

Aynı helikopter yolcusunun, seçim üzeri muhalefet semalarında yine belirdiği ve bu kez Akşener'i ziyaret ettiği söylentileri dolaşıyor. Hani şu ortak adayın açıklanacağı ama krizle sonuçlanan Altılı Masa toplantısından hemen önce...

Güvenilir bir rivayet zincirinden benim kulağıma kadar geldi, inananlar olmuş, düşünün.

Akar; şimdi de Savunma Bakanı olarak Akşener'i ziyaret etti mi, ortak adayı mı konuştular, getirdiği mesaj neydi, ikna etmeyi başardı mı?

Yani Akşener'in kriz çıkaran hamlesinde gizli ziyaretçisinin bir rolü, etkisi var mı?

Şimdilik esrarını koruyor ama sis perdesi dağılınca aslı astarı çıkacaktır.

BEKİ'NİN İFTİRASINA MSB İLETİŞİM DANIŞMANI'NDAN SERT TEPKİ

MSB İletişim Danışmanı Ekrem Okutan, Beki'nin iftirasına çok sert karşılık verdi.

Okutan, "Akif Beki dedi ki; bir helikopter, Altılı masa adayının açıklanmasından hemen önce Muhalefet semalarında uçmuş. Beki,görünen o ki hezeyan içinde, HALÜSİnasyon görüyor. Tavsiyem; doktora görünmesi,temennim, başını semaya her kaldırdığında yalanları için Allah'tan af dilemesidir." dedi.