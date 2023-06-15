CHP yandaşları Kılıçdaroğlu için birbirlerine girdi: Tamamen terbiyesizlik örneğidir

14 Mayıs Genel Seçimleri ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri sonrası büyük bir hayal kırıklığına uğrayan CHP yandaşı muhalif medya tam anlamıyla birbirine girdi.

PORTAKAL'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SALVOLAR!

İsmail Saymaz ve Uğur Dündar, katıldığı canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimi kaybetmesiyle ilgili sorular sormuş ve Kılıçdaroğlu'nun yer yer tansiyonunun yükseldiği gözlenmişti. Bu programın ardından Kılıçdaroğlu, hızını alamayarak grup toplantısında "Kalemini satan ve onurlu davranmayan gazeteciler" gibi ifadeler kullanmıştı. Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal da Kılıçdaroğlu'nun 'kalemini satan ve onurlu davranmayan' diye nitelediği gazetecilerin kim olduğunu sordu.

"Ya kendisini eleştiren gazetecilere öfkesi ve kızgınlığı hat safhada 'Siz öyle derseniz ben de böyle derim' kafasında. Yani öfkesini kontrol edemiyor. Boş bir cümle." diyen Portakal, "Kılıçdaroğlu'nu izlerken üzüldüm. Büyük bir pişkinlik içindeydi. Kusura bakarsa da baksın" ifadelerini kullandı.

CHP YANDAŞI GAZETECİLER BİRBİRİNE GİRDİ!

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Fatih Portakal'a sert şekilde tepki gösterdi.

"Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler CHP'yi imha etmeye yöneldi." diyen Yanardağ, Portakal'ı hedef alarak, "Konforlu yerlerden konuşup ahkam kesmeye kalkmayın bizleri kastediyorsanız da ağzınızı çalkalayın." dedi.

"GAZETECİLİK DEĞİL TERBİYESİZLİK"

Adil ve demokratik bir seçim olmadığını, muhalefetin aldığı yüzde 48'lik oy oranıyla seçimi kaybetmediğini öne süren Yanardağ, "Kılıçdaroğlu'na hakaret edilmesi saygısızlık yapılması, yukardan konuşulması bütün bunları kabul etmek mümkün değil. Onlar tamamen gazetecilik falan değil terbiyesizlik örneğidir." dedi.

"BURADAN ÖZELLİKLE UYARIYORUM"

"Kendisini muhalif zanneden ya da sunan gazeteler ve televizyonlarda bu yönde operasyonların başlatılması da başlı başına dikkat çekicidir." diyen Yanardağ, sözlerinin devamında şunları söyledi: "Terbiyeli olacaksınız, ağzınızı toplayacaksınız. Yandaş medyanın deyimleriyle dostlarınıza saldırmayacaksınız. Dostluğumuzu korumaya çalışıyoruz. Buradan özellikle uyarıyorum. Konforlu yerlerden konuşup ahkam kesmeye kalkmayın bizleri kastediyorsanız da ağzınızı çalkalayın."