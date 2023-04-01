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CHP yandaşlarından YSK'ya tehdit üzerine tehdit! Can Ataklı: Kendilerini ateşe attılar

YSK'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını onaylamasını kabullenemeyen CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, 'YSK büyük bir yük altına girerek, vebal altına girerek, kendilerini de hakikaten ateşe atarak bu kararı verdiler.' dedi. Ataklı, 'Kendilerini de hakikaten ateşe attılar. Erdoğan seçimi kaybederse durumunuz kötü' diyerek tehditler savurdu.

1 Nisan 2023 Cumartesi 01:58 - Güncelleme:
CHP yandaşlarından YSK'ya tehdit üzerine tehdit! Can Ataklı: Kendilerini ateşe attılar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığının resmileşmesi ve muhalefet kanadının 'Aday olamaz' algılarının boşa düşmesi sonrası CHP yandaşı isimlerde panik oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını kabullenemeyen CHP yandaşları bu sefer tehdit diline başvurdular. CHP'li Ataklı, "Kendilerini de hakikaten ateşe atarak bu kararı verdiler." diyerek YSK Başkanı Ahmet Yener'i tehdit etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINA MUHALEFETTEN İTİRAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının yasal olmadığı gerekçesiyle birçok parti tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz edildi.

YSK TARTIŞMALARA NOKTAYI KOYDU: "ERDOĞAN ADAY OLABİLİR"

YSK Başkanı Ahmet Yener, geride kalan gün yaptığı açıklamayla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adaylığına yönelik itirazların reddine oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi.

"ERDOĞAN SEÇİMİ KAYBEDERSE SONUNUZ KÖTÜ"

Dün Portakal'ın skandalı sonrası bugün de bir başka CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı da benzer ifadelerle tehdit savurdu.

"Erdoğan seçimi kaybederse sonunuz kötü" diyerek tehditler savuran Ataklı, "YSK büyük bir yük altına girerek, vebal altına girerek, kendilerini de hakikaten ateşe atarak bu kararı verdiler." dedi.

Ataklı kendisine ait YouTube kanalından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı adayları anayasaya aykırı bir biçimde belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu büyük bir yük altına girerek, vebal altına girerek, kendilerini de hakikaten ateşe atarak bu kararı verdiler. Erdoğan seçilirse hiçbir şey değişmez hatta bu YSK üyeleri de taltif edilirler, kahraman ilan edilirler. Ama aksi olursa durumları kötü."

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