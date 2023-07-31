Her geçen gün yeni bir krize sahne olan CHP'de şimdi de Canan Kaftancıoğlu'nun yardım kartı skandalı gündeme geldi. Kaftancıoğlu'nun İBB'nin parasıyla alınan yardım kartlarını dağıtmayı unuttuğu iddia edildi. Öte yandan süresi geçen kartların dağıtılmaması nedeniyle İBB'nin 2,5 milyon TL'si Kaftancıoğlu tarafından engellendiği öne sürüldü.

CANAN KAFTANCIOĞLU EVİNE GÖTÜRÜP UNUTTU

CHP İstanbul teşkilatı yeni bir skandalla çalkalanıyor. CHP içerisinde öne sürülen bilgilere göre, 14 Mayıs 2023 Türkiye Genel Seçimleri öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'daki bir zincir market ile anlaşma yapıldı. Anlaşma ile içerisinde para yüklü alışveriş kartları satın alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesiyle aldığı bu kartlardan 5 bin adetini CHP'nin eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verdi. İddiaya göre, seçim çalışmalarında CHP yandaşlarına dağıtılması planlanan gıda yardım kartlarını Canan Kaftancıoğlu da kaybolmaması için evine götürdü.

KARTLAR HAKKINDA ÇARPICI İDDİA



Canan Kaftancıoğlu belirli bir süre içerisinde kullanılması gereken alışveriş marketine ait gıda yardım kartlarını dağıtmayı unuttu. Kartlar bir süre sonra piyasaya çıktı. Dağıtılan kartlardan alan kişiler markete gittiklerinde kartların kullanım süresinin dolduğunu öğrenip büyük şok yaşadı. Vatandaşlar CHP'ye koşmasıyla da skandal patlak verdi.

2,5 MİLYONLUK KARTLAR ENGELLENDİ Mİ?

Canan Kaftancıoğlu'nun iddiaya göre dağıtmayı unuttuğu kartların 2,5 milyonluk yardımın engellendiği öne sürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesiyle alınan ve CHP'nin Genel Seçim çalışmalarında kullanılması hedeflenen gıda yardım kartlarının hesabını kimin vereceği merak uyandırdı.

İçerisinde 500 lira yüklü olduğu öne sürülen 5 bin kartla İBB'nin 2, 5 milyon lirasının engellendiği iddia edildi.