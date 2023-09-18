İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2023 Pazartesi / 4 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0106
  • EURO
    28,839
  • ALTIN
    1674.41
  • BIST100
    7961.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP yeni bir skandalla çalkalanıyor! Sevgiliye kıyak, eski eşe sus payı
Güncel

CHP yeni bir skandalla çalkalanıyor! Sevgiliye kıyak, eski eşe sus payı

CHP, bir dönem Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını da yapan milletvekiline yönelik iddialarla çalkanıyor. CHP kulislerinde sevgilisini önce milletvekili, ardından genel başkan yardımcısı yaptığı iddia edilen vekilin eski eşine ise sus payı olarak RTÜK üyeliği önerdiği öğrenildi.

Yeni Şafak18 Eylül 2023 Pazartesi 06:52 - Güncelleme:
CHP yeni bir skandalla çalkalanıyor! Sevgiliye kıyak, eski eşe sus payı
ABONE OL

İl kongrelerinde yönetim ve değişim yanlıların karşı karşıya geldiği CHP'de skandalların sonu gelmiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmay heyetine kadar uzanan skandal Ankara kulislerini çalkaladı. İddiaya göre, bu yıl CHP'den milletvekili seçilen eski bir gazeteci, kendisinden yaşça küçük avukat sevgilisini önce 2019 seçimlerinde milletvekili, bu yıl da genel başkan yardımcısı yaptırdı. Kendisi gibi gazeteci olan ve bir süredir Meclis'te milletvekilliği danışmanlığı yapan eski eşine ise sus payı olarak RTÜK üyeliği önerdiği öğrenildi.

KİM BU VEKİL?

Skandalla imza atan gazeteci kökenli milletvekilinin, Kılıçdaroğlu'nun şahsi kontenjanından listeye girdiği bildirildi. CHP listelerinden Meclis'e giren 39 sağcı vekil için de ricacı olduğu iddia edildi. Üstelik çiçeği burnundaki bu vekilin bir dönem RTÜK'te CHP üyesi olarak görev yaptığı aktarıldı. Bir dönem merkez medyadaki önemli gazete ve dergilerde Ankara ve parlamento muhabiri olarak görev yapan taze vekil, CHP'de basın danışmanı olarak başlayan kariyerinde iletişim koordinatörlüğü, İstanbul'dan il meclis üyeliği görevinde de bulunmuştu. Özellikle de CHP'de Kılıçdaroğlu ile Oğuz Kaan Salıcı'yı karşı karşıya getiren Sadullah Ergin'in Ankara 1'inci bölge 2'nci sıradan aday olmasında etkili olduğu da konuşulan bir diğer iddia

AVUKAT SEVGİLİYE JET KIYAK!

Söz konusu vekille ilgili iddialar bunlarla sınırlı değil. Avukat sevgilisini milletvekili yaptığı parti yönetimine de aldırdığı kulislerde dillendiriliyor.

ESKİ EŞE SUS PAYI

Eski eşini de evli ilken CHP Parti Grubu'nda grup başkanvekilliği danışmanlığına getiren yeni vekil, sevgilisine sağladığı ayrıcalıklar karşında eski eşe sus payı olarak da CHP için ayrılan RTÜK kontenjanını önerdiği ileri sürülüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.