CHP'de 'şaibeli kurultay' olarak anılan 2023'teki kurultayın iptaline ilişkin dava, 30 Haziran'da görülecek. Davaya kısa bir süre kala CHP yine karıştı.

İlk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde cezaevinde Ekrem İmamoğlu ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu'nun şaibeli kurultay için 'tertemiz' dediğini öne sürdü.

Özel'i yalanlayan isim ise Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik oldu. Özgür Özel'e sert göndermeler yapan Çelik, "Sayın Özel'in, kamuoyunu yönlendirme amacı taşıyan, gerçekle bağdaşmayan ve Sayın Kılıçdaroğlu'na atfedilen bir konuşmayı dile getirmesi, ne etik açıdan ne de siyasi sorumluluk bakımından kabul edilebilir bir tutum değildir. Kurultayın temiz ya da şaibeli olup olmadığını bugün için kesin olarak bilmemiz mümkün değildir" dedi.

Çelik'i ise İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer yalanlamış ve "Sayın Kılıçdaroğlu, kurultayın 'tertemiz' olduğunu özellikle vurgulamış, pozitif ve güzel duygularını ifade etmiştir" diyerek tartışmaları daha da alevlendirmişti.

Memleket Partisi'ni ziyaret eden Özgür Özel'e bir kez daha parti içinde yaşanan bu kriz soruldu.

Celal Çelik'ten 'o avukat arkadaş' diyerek bahseden Özel, "Ekrem Başkan dün kendi avukat arkadaşlarıyla görüşmüş. Onlar da bu yalanlamayı yalanladı. Ekrem Başkan 'Bizzat Kemal Bey bana bunu söyledi' diyor. Kemal Bey'e de not yollamış. O avukat arkadaşın benimle ilgili kullandığı ifadeler büyük bir hadsizlik. O ifadeler sebebiyle o avukat hâlâ partili miymiş, ona bakacağız" ifadelerini kullandı.

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