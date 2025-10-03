İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2025 Cuma / 11 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6893
  • EURO
    48,9675
  • ALTIN
    5179.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP yine karıştı: Oralara bize operasyon çekesiniz diye gelmediniz
Güncel

CHP yine karıştı: Oralara bize operasyon çekesiniz diye gelmediniz

CHP Üsküdar İlçe Başkanı İbrahim Çağlar Atalar, CHP'nin 39. Üsküdar Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a sert sözlerle yüklendi. Atalar, 'CHP sayesinde oturduğunuz koltuklarda bize iftira atasınız, oradaki imkanlarla bize operasyon çekesiniz diye gelmediniz. Benim kazanılsın diye gecemi gündüzümü verdiğim belediyeyi bana karşı kullanan ahlaksızlar var.' dedi.

Haber Merkezi3 Ekim 2025 Cuma 12:41 - Güncelleme:
CHP yine karıştı: Oralara bize operasyon çekesiniz diye gelmediniz
ABONE OL

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisindeki parti içi krizlere bir yenisi daha eklendi. CHP'nin 39. Üsküdar Olağan İlçe Kongresi'nde tansiyon yükseldi. Sahneye çıkarak konuşama yapan CHP Üsküdar İlçe Başkanı İbrahim Çağlar Atalar, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a ateş püskürdü.

"ACZİYETİN VE KÖTÜLÜĞÜN ÜRÜNÜDÜR"

CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı seçiminde mevcut İlçe Başkanı İbrahim Çağlar Atalar, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a tepki gösterdi. CHP'deki değişim sürecine değinen Atalar, "Bugün çıkıp sırf kongre kazanacağım diye 'seçimde çalışmadılar, belediyeye karşılar' gibi söylemler acziyetin ve kötülüğün ürünüdür." dedi.

"BELEDİYEYİ BANA KARŞI KULLANAN AHLAKSIZLAR VAR"

Dedetaş'a imalı bir göndermede bulunan Atalar, "CHP sayesinde oturduğunuz koltuklarda bize iftira atasınız, oradaki imkanlarla bize operasyon çekesiniz diye gelmediniz. Benim kazanılsın diye gecemi gündüzümü verdiğim belediyeyi bana karşı kullanan ahlaksızlar var. " dedi.

  • chp üsküdar
  • Sinem Dedetaş
  • chp ilçe
  • İbrahim Çağlar Atalar

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.