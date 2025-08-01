CHP'de önceki gün, gerekçesi bile açıklanmadan görevden alınan Fahri Yıldırım, parti yönetimi ile muhalefeti bir kez daha karşı karşıya getirdi. Yıldırım'ın, 13 Eylül'de başlayacak ilçe kongreleri öncesi, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olması sebebiyle görevden alındığı öne sürüldü.

Buna ek olarak, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin açılışına katılımın düşük olması sebebiyle Yıldırım'a öfkelenerek kendisini görevden aldırdığı iddia edildi. İddialar üzerine, Yıldırım'dan yazılı açıklama geldi. Sert sözlerle Özgür Özel ve kurmaylarına yüklenen Yıldırım, "Burası bir kişinin partisi değil" ifadelerini kullandı.

"TASFİYEYİ YAŞIYORUZ"

Hiçbir gerekçe gösterilmeden, yönetim kurulu ile birlikte görevden alındığını açıklayan Yıldırım, "Örgütlü mücadeleye gönül vermiş binlerce partilinin emeği adına, bunu susarak geçemem. Bugün, ne yazık ki içeride farklı düşünenlere yönelik bir daralmayı, ifade alanlarının daraltılmasını, mücadeleyle gelenlerin masada tasfiye edilmesini yaşıyoruz. Beni görevden alabilirsiniz. Ama beni mücadelemden alamazsınız." dedi.

"CHP BİR KİŞİNİN PARTİSİ DEĞİL"

13 Eylül'de başlayacak olan ilçe kongrelerini de hatırlatan Yıldırım, "Önümüzde kongre süreci var. Bu partide sandık iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur, olmamalıdır. CHP, bir kişinin değil; halkın partisidir. Hiç kimse 'ben yaptım, oldu' diyemez. Mücadeleyle geldim, mücadeleyle gideceğim ve yine mücadeleyle döneceğim." ifadelerini kullandı.