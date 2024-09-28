Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan belediyelerin SGK borçlarının seçim sonrası iki ayda 120 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. Borçlu listesinin büyük çoğunluğunu ise CHP'li belediyeler oluşturdu.

İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi'nin SGK'ya yaklaşık 584 milyon TL borcu olduğu öğrenildi. Belediye meclis kararıyla borçlara karşılık bazı taşınmazların SGK'ya devredilmesine karar verildi. 38 arsa ve yapı devir ya da kat karşılığı SGK'ya devredilecek.

SGK BORCUNA KARŞILIK TARİHİ CAMİLER



Meclis kararına göre aralarında bin 233 yılında yapılan tarihi Ulamış ve Payamlı camileri bulunuyor. Devredilecek taşınmaz arasında anaokulu arazisi ve halk eğitim merkezi arazisinin de olduğu görüldü.

CHP İÇİN BİNADAN İBARET

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa karara tepki göstererek "Böyle bir karar alınmasının şaşkınlığı içindeyiz. Caminin CHP için bir binadan ibaret olduğu tescillendi" dedi.

Fotoğraftaki: Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin

Ulamış Köyü'ndeki cami 1233 yılında inşa edilmişti.

Payamlı Camii'de SGK'ya devredilecekler listesinde yer aldı.