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CHP yine şaşırtmadı! SGK borçlarına karşılık bakın neleri verdiler?

İzmir'de CHP yönetimindeki Seferihisar Belediyesi, SGK borçlarına karşılık verdiği 38 arsa ve yapıyla yine şaşırtmadı. CHP'li Seferihisar Belediyesi'nin borçlarına karşılık verdiği yapılar arasında biri tarihi 2 caminin yer aldığı ortaya çıktı.

Akşam Gazetesi28 Eylül 2024 Cumartesi 09:26 - Güncelleme:
CHP yine şaşırtmadı! SGK borçlarına karşılık bakın neleri verdiler?
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan belediyelerin SGK borçlarının seçim sonrası iki ayda 120 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. Borçlu listesinin büyük çoğunluğunu ise CHP'li belediyeler oluşturdu.

İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi'nin SGK'ya yaklaşık 584 milyon TL borcu olduğu öğrenildi. Belediye meclis kararıyla borçlara karşılık bazı taşınmazların SGK'ya devredilmesine karar verildi. 38 arsa ve yapı devir ya da kat karşılığı SGK'ya devredilecek.

SGK BORCUNA KARŞILIK TARİHİ CAMİLER

Meclis kararına göre aralarında bin 233 yılında yapılan tarihi Ulamış ve Payamlı camileri bulunuyor. Devredilecek taşınmaz arasında anaokulu arazisi ve halk eğitim merkezi arazisinin de olduğu görüldü.

CHP İÇİN BİNADAN İBARET

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa karara tepki göstererek "Böyle bir karar alınmasının şaşkınlığı içindeyiz. Caminin CHP için bir binadan ibaret olduğu tescillendi" dedi.

Fotoğraftaki: Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin

Ulamış Köyü'ndeki cami 1233 yılında inşa edilmişti.

Payamlı Camii'de SGK'ya devredilecekler listesinde yer aldı.

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