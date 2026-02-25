CHP belediyeciliği yine sınıfta kaldı: Vatandaş rögar kapağı istedi, parke ördü

Olay; Ertuğrul Gazi Mahallesi Gören Sokak villalar bölgesinde meydana geldi. Villaların alt yolunda yolda devamlı bir su akıntısı olmasından rahatsız olan vatandaşlar durumu belediye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler rögar kanallarında tıkanıklık tespit etti. Ardından tıkanıklığı gidermek isteyen ekipler bölgede rögar kapağı olmadığı fark ettiler. Hemen ellerindeki son teknoloji cihazlarla yer tespiti yapan ekipler kapak koyacakları bölgeleri belirlediler. Öte yandan belediye ekiplerinin rögar kapakları bırakılmadan o bölgeyi komple parke taşı ile ördükleri görüldü.