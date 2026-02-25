İSTANBUL 11°C / 4°C
Güncel

CHP belediyeciliği yine sınıfta kaldı: Vatandaş rögar kapağı istedi, parke ördü

Bilecik'teki bir sokakta döşenen kanalizasyon şebekesinde rögar kapağı konulmadığı ortaya çıktı. Yolda devamlı akıntı olmasından şikâyet eden çevre sakinleri, başvuru üzerine bölgeye gelen CHP'li belediye ekiplerinin sokakta rögar kapağı olmadığını belirlemesi karşısında şaşırdılar. Öte yandan belediye ekiplerinin rögar kapakları bırakılmadan o bölgeyi komple parke taşı ile ördükleri görüldü.

IHA25 Şubat 2026 Çarşamba 15:47
CHP belediyeciliği yine sınıfta kaldı: Vatandaş rögar kapağı istedi, parke ördü
Olay; Ertuğrul Gazi Mahallesi Gören Sokak villalar bölgesinde meydana geldi. Villaların alt yolunda yolda devamlı bir su akıntısı olmasından rahatsız olan vatandaşlar durumu belediye bildirdi.

PARKE TAŞI ÖRDÜLER

Olay yerine gelen ekipler rögar kanallarında tıkanıklık tespit etti. Ardından tıkanıklığı gidermek isteyen ekipler bölgede rögar kapağı olmadığı fark ettiler. Hemen ellerindeki son teknoloji cihazlarla yer tespiti yapan ekipler kapak koyacakları bölgeleri belirlediler. Öte yandan belediye ekiplerinin rögar kapakları bırakılmadan o bölgeyi komple parke taşı ile ördükleri görüldü.

