'Köyümüz 73 şehit verdi! Terörist değil şehit yakınlarıyız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğraması sonrası parti yöneticilerinden bazılarının sosyal medyadan yaptığı paylaşım, olayın meydana geldiği Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi'nde yaşayanların tepkisini çekti.

Mahalle sakinlerinden Sırrı Ada, bazı paylaşımlarda yer alan "terörist" ve "soysuz" ifadelerini asla kabul etmediklerini söyledi.

BİZ NE TERÖRİST NE SOYSUZSUZ

Çubuk ilçesinden ve Akkuzulu Mahallesi'nden hiçbir zaman terörist çıkmadığını vurgulayan Ada, "Böyle bir şeyi asla kabul etmiyoruz. Burası şehit vermiş, şehidine ağlayan bir köydür. Biz Çubuk halkı olarak bugüne kadar 73 şehit vermişiz. Milletini, bayrağını, vatanını seven bir ilçeyiz. İlçe halkı olarak biz bunu kabul etmiyoruz. Biz ne terörist ne soysuzuz. Öyle bir şeyi kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı. Mahalleli Mustafa Yolcu da Akkuzulu'da yaşayanların Türkmen olduğunu, her zaman devletin ve milletin yanında yer aldıklarını belirtti. Yolcu, "Biz hakiki, milletini, devletini ve toprağını seven insanlarız. Şehit olan askerin dayısı da şehit olmuştu, acımız büyük ve acımızı doyasıya yaşayamadık" diye konuştu.

KÖYÜMÜZ 73 ŞEHİT VERDİ

"Bize söylenenleri sahibine iade ediyoruz" diyen mahalle halkından Ali Ada ise şunları kaydetti: "Kati surette bize söylenenleri kabul etmiyoruz. Biz elhamdülillah Müslümanız. Anamız, babamız buralı, biz terörist falan değiliz. Bizim kazamızdan da köyümüzden de terörist çıkmamıştır."

Vatandaşlardan Yakup Kuzucu da "Milletimiz öfkelendi ve protesto etti. Normalde Osman böyle bir şey yapmaz. Protesto yaptı diye bizim köyümüz terörist olmaz. Bunu söyleyenler iftira atıyorlar. Burası şehit vermiş bir köy, şehidin acısı ile oldu. Çubuk'ta 73 şehit verdik. Vatanımızı seven Müslüman insanlarız" dedi.

BİZ OSMANLI TORUNUYUZ

CHP liderinin kimseye haber vermeden cenaze törenine katıldığını ve yaşananlara bir nevi onun sebep olduğunu iddia eden mahalle sakinlerinden Sami Sarıgün ise "Bizim köyümüz Türkmen köyüdür, PKK lafı olamaz burada. Devletine, bayrağına sahip çıkan insanlarız. Millet acısını yaşayamadı" diye konuştu. Mercan Sarıgün de "Bizim köyümüze hiç terörist demesin, herkes kimin ne olduğunu biliyor. Biz Osmanlı torunuyuz, bizim köyümüzde terörist olamaz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, 22 Nisan'da sosyal medya hesabından, "Genel Başkanımıza saldırarak linç girişiminde bulunanlar bu ülkenin milli birliğine saldıran soysuz teröristleridir... Bu soysuz çetenin bölücü teröristlerle amaç birliği vardır... Bu soysuz çeteyi lanetliyorum... Bu güzel memleketi bu soysuz çeteye teslim etmeyeceğiz..." paylaşımında bulunmuştu.