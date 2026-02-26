İstanbul'un göbeği Beşiktaş'ta CHP'li İBB yönetimi AK Parti döneminde çalışmalarına başlanan Dolmabahçe-Levazım Araç Tüneli Projesi'ni kaderine terk etti. Projeyi devam ettirmeyen İBB yönetimi, şehrin merkezi sayılan Beşiktaş'taki trafiğin en kritik noktasını çileye mahkum etti.

24 TV MUHABİRİ BÖLGEDEN AKTARDI

24 TV muhabiri Neslişah Yumak, CHP'li İBB'nin kaderine terk ettiği proje yerini görüntüledi. Olay yerinden bilgileri aktar 24 TV muhabiri, "İstanbul'un kalbinin attığı noktalardan birindeyiz daha doğrusu trafiğinin durduğu Beşiktaş Dolmabahçe Nişantaşı ve Taksim'in buluştuğu noktada yıllar önce bir çalışma yapıldı. Dolmabahçe-Levazım Araç Tüneli Projesi aradan geçen yıllarda bu çalışma durduruldu. İBB tarafından Dolmabahçe yağmur suyu Tüneli İnşaatı başlatıldı"

İSTANBUL'UN TRAFİK ÇİLESİ



İBB tarafından çalışmaları 2018 senesinde başlatılan fakat yıllardır tamamlanmayan Dolmabahçe-Levazım Tüneli Projesi, Ekrem İmamoğlu başkanlığı döneminde durduruldu. 7 yıldır da bir arpa boyu yol katedilmedi. pic.twitter.com/33HtBvj1M3 — 24 TV (@yirmidorttv) February 26, 2026

24 TV muhabiri, bölgenin trafik sorununun daha da kronikleşmeye daha da sıkışmaya başladığını belirterek, aradan geçen yıllara rağmen tünel çalışması için hiçbir adım atılmadığını söyledi.

AK PARTİ DÖNEMİNDE BAŞLATILDI

AK Parti döneminde başlatılan Dolmabahçe-Levazım Araç Tüneli Projesi trafiğin kilit hale geldiği bölgeyi rahatlatmak; trafikte geçen süreyi bir buçuk saatten 10 dakikaya düşürme hedefi ile hareket edildi. Fakat 2019 senesinden bu yana proje adete askıya alındı. Seneler geçti, bir tünel tamamlanmadı.

OLAN İSTANBUL TRAFİĞİNE OLDU

İBB tünel çalışmasını iptal etti, gerekçe olarak "daha farklı öncelikler" olduğu söylenildi. Tünel çalışmasının olduğu yere " yağmur suyu tüneli" çalışması yapılmaya başlandı. Çalışmanın durmasına çok sert tepkiler geldi. Vatandaştan "İstanbul'un en büyük sorunu trafik!" ve "Bu trafiğin en çok yaşandığı noktalardan olan yerde durdurulan bir tünel çalışması" gibi tepkiler verdi.

AK PARTİ BAŞLATTI, CHP DURDURDU

AK Parti tarafından proje "Ulaşım vizyonunun somut adımı" tanımlaması yapıldı. Muhalefet tarafından ise bu yatırım başka alanlarda kullanıldı. Rakamlar değişmedi, bölgedeki trafik sorunu çözülmedi. Sürücüler trafikte kalıyor, hala kontak kapatıyor.

CHP'li İBB'nin bu tavrı, "İstanbul'un trafiğini rahatlatacak bu proje neden tamamlanmadı?, Bu bir teknik tercih mi, yoksa siyasi bir tercih mi?" sorularını akıllara getirdi.