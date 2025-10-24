İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturması kapsamında 40'ı tutuklu toplam 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi tamamlarken, CHP yönetimi iddianamede CHP'li belediye başkanlarına yönelik yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla ilgili şimdiye kadar olduğu gibi görmezden gelme tavrını yine sürdürdü.

CHP'li yöneticilerden 579 sayfalık iddianamenin mahkemeye sunulmasından dakikalar sonra tüm iddiaların gerçek dışı olduğuna yönelik manipülatif açıklamalar geldi.

CHP milletvekili Seyit Torun iddianamenin açıklanmasından sadece 6 dakika sonra, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 40 dakika sonra açıklamada bulunarak iddianamenin içinin boş ve iftiradan ibaret olduğunu öne sürdü.

CHP'li yöneticilerin iddianameyi bu kadar kısa sürede nasıl okudukları merak konusu oldu.

Operasyonun başladığı 13 Ocak'tan bu yana yayınlarında iddianamenin hazırlanmadığından dem vurarak savunma yapan CHP medyasının ise iddianameyi görmezden gelmesi dikkat çekti.

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamenin içeriğine ve delillerine ise CHP'den tek bir itiraz gelmedi.