CHP'de kurultay ve yolsuzluk tartışmaları devam ederken parti içi muhalefete yönelik disiplin sevkleri de sürüyor. Eski milletvekili Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin'in ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen altı isim tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Disipline sevk edilen isimler; 2024 yerel seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkan aday adayı olan Mustafa Yavuz ile Gürsel Tekin ile toplantı yapan Başakşehir Eski İlçe Başkanı Deniz Bakır, Büyükçekmece Eski İlçe Başkanı Remzi Gökbulak, Çatalca Eski İlçe Başkanı Mehmet Çoban ve Ümraniye Eski İlçe Başkanı Zeynel Kızılkaya oldu.

İstanbul Sultanbeyli üyesi Özgür Çelik, Parti Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Özgür Özel'den yeni kaos planı

Kılıçdaroğlu'nun kurultay planı belli oldu

Fondaşa "müptezel" çıkışı