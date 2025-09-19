İSTANBUL 25°C / 17°C
19 Eylül 2025 Cuma
  • Güncel
  • CHP yönetiminde ''Kılıçdaroğlu'' paniği! Disipline sevk edildiler
Güncel

CHP yönetiminde ''Kılıçdaroğlu'' paniği! Disipline sevk edildiler

CHP'de kurultay sonrası başlayan iç tartışmalar sürerken, parti yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen isimleri disipline sevk etti.

19 Eylül 2025 Cuma 10:17
CHP yönetiminde ''Kılıçdaroğlu'' paniği! Disipline sevk edildiler
CHP'de kurultay ve yolsuzluk tartışmaları devam ederken parti içi muhalefete yönelik disiplin sevkleri de sürüyor. Eski milletvekili Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin'in ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen altı isim tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Disipline sevk edilen isimler; 2024 yerel seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkan aday adayı olan Mustafa Yavuz ile Gürsel Tekin ile toplantı yapan Başakşehir Eski İlçe Başkanı Deniz Bakır, Büyükçekmece Eski İlçe Başkanı Remzi Gökbulak, Çatalca Eski İlçe Başkanı Mehmet Çoban ve Ümraniye Eski İlçe Başkanı Zeynel Kızılkaya oldu.

İstanbul Sultanbeyli üyesi Özgür Çelik, Parti Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Popüler Haberler
