CHP yönetimindeki belediyenin orman katliamına mahkeme ''dur'' dedi

Menteşe'nin Bayır Mahallesi ile Yatağan'ın Deştin Mahallesi arasında, kızılçam ormanlarının göbeğine çimento fabrikasının kurulması için Menteşe Belediyesi tarafından ruhsat verildi. Köylüler, Tekağaç mevkiinde 2021 yılında yapımı başlanan Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Entegre Çimento Fabrikası ve Hammadde Ocakları Projesinin ruhsatının iptali için protesto gösterileri düzenledi, dava açtı.

KÖYLÜLER 1 YILDIR ÇAĞRIDA BULUNUYORDU

Menteşe Belediyesi'nin önünde birkaç kez toplanan köylüler, fabrika ruhsatının iptalini istedi. Köylüler, 9 da 9 bilirkişi raporuna rağmen, 7 bin 751 dönümlük arazide kurulmak istenen fabrikanın ruhsatının iptali için bir yılı aşkın süredir CHP'li Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunuyor.

ÇED RAPORU İPTAL EDİLDİ

Sabah'ın haberine göre; mahkeme davayla ilgili kararını verdi. Mahkeme, Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Entegre Çimento Fabrikası ve Hammadde Ocakları Projesine dair dava konusu Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararının hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine vardı.

1.DERECE HASSAS ALAN

Mahkeme, çok sayıda ağaç kesileceği, kesilecek ağaçların orman ekosistemine olası etkilerinin göz ardı edildiğine vurgu yaptı. Ayrıca orman yangını riski bulunan ve yangına 1. derecede hassas bir alanda yer almasına rağmen orman yangınlarıyla mücadele eylem planı olmadığı, 13 ruhsat sahası içinde nerede üretim yapılacağı veya ruhsat sahalarının ne kadarlık alanlarında işletme yapılacağının belirtilmediği ifade edildi.

ÇEVREYE ZARAR VERECEK

Mahkemenin kararında, çimento fabrikası dolayı oluşacak tozun, tarımsal alanlara ve bitkilere etkileriyle alınacak önlemler ile ilgili detaylı bir çalışmanın olmadığı belirtilerek, yakınındaki çok sayıda zeytinlik alan ile tarım arazilerine, çiçeklenme ve meyve oluşumuna zarar vereceği vurgulandı. Ayrıca hammadde ocakları ve çimento fabrikasının uzun süreli işletme ömrü dikkate alındığında söz konusu zararların katlanarak artacağı kaydedildi.