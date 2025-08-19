İSTANBUL 29°C / 21°C
Güncel

CHP yönetiminden başkanlara delege rüşveti

Yönetimindeki belediyelerde muhtemel istifaların önüne geçmek isteyen CHP yönetimi, belediye başkanlarına yüzde 25 oranında delege kontenjanı sağlayacak.

19 Ağustos 2025 Salı 08:58
CHP yönetiminin, son zamanlarda belediyelerde yaşanan istifaların önüne geçmek için mevcut başkanlara delege kontenjanı sağlayacağı öğrenildi. Başlatılan kongrede belediye başkanlarına il ve ilçelerde yüzde 25 delege tespitinde imtiyaz tanınacağı konuşuluyor.

Yönetimindeki belediyelerde muhtemel istifaların önüne geçmek isteyen CHP yönetimi, belediye başkanlarına yüzde 25 oranında delege kontenjanı sağlayacak. Mahalle kongrelerinin devam ettiği CHP'de 13 Eylül'de ilçe kongre takvimi işlemeye başlayacak. Merkez Yönetim Kurulu'nun geçen temmuz ayında işletmeye başlattığı 39. Olağan Kurultay süreci sonunda delege yapısı başta olmak üzere parti içi dengelerin yeniden oluşması bekleniyor.

GENEL MERKEZ ÇÖZÜM ARIYOR

Bu çerçevede yönetimi CHP'de olan il ve ilçelerde belediye başkanlarını bölgelerinde parti içinde güçlendirecek adımlar da gündemde. Yeni Şafak'ın haberine göre, İlçe ve il kongrelerinde belirlenecek delege heyetleri için belediye başkanlarına kontenjan tanınması öngörülüyor. Çoğunluğun Genel Merkez'de olacağı delege yapılanmasında başkanlara yüzde 25 gibi bir kota uygulanabileceği parti kulislerinde dillendiriliyor. Bu şekilde teşkilatlar ile başkanlar arasında olası sürtüşme ve anlaşmazlıkların en aza indirilmesi hedefleniyor. Bunun olası kopmaların da önüne set çekeceği konuşuluyor.

KILIÇDAROĞLU TASFİYESİ

Öte yandan yeni kongre süreci yeni yönetim ile eski yönetim arasında hesaplaşmaya da sahne olacak. Eski CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin delege ve teşkilattan kongre sürecinde tasfiye edileceği belirtildi. Kılıçdaroğlu'na yakın mahalle, ilçe, il, büyükşehirlerden isimler temizlenecek. Yakın isimler aday gösterilmeyecek ve delege olmalarının önüne geçilecek.

