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CHP yönetiminden Kılıçdaroğlu ekibine mobbing

CHP yönetimi, şaibeli kurultay davasıyla genel başkanlığa dönüş olasılığı beliren Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın 17 milletvekiline mobbing uygulamaya başladı.

Yeni Şafak5 Haziran 2025 Perşembe 07:58 - Güncelleme:
CHP yönetiminden Kılıçdaroğlu ekibine mobbing
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Şaibeli kurultay davasıyla, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına dönüş olasılığı belirdi. Mevcut yönetimin, Kılıçdaroğlu destekçilerine karşı mobbing silahını çektiği ileri sürüldü. İddialara göre, Kılıçdaroğlu'na yakın 17 milletvekiline mobbing yapılıyor.

KÜRSÜ HAKKI YOK

Kılıçdaroğlu'nun dönme ihtimalinden sonra bu isimlerin CHP Grubu tarafından "görmezden gelinmesine" yönelik uygulamalar arttı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri bu uygulamadan şikayet ederken, kademeli olarak söz haklarının eridiğini belirttiler. Bu kapsamda Meclis Genel Kurul çalışmalarında kimi vekil 3 ay, kimi vekil ise 2 haftadır söz hakkı alamıyor. Yönetimin bu isimlere değil CHP'li başka isimlere söz hakkı tanıdığı ifade ediliyor. Vekiller grup yönetimine isimleri bildirilmesine rağmen olumlu dönüş alamamaktan dertli. Sadece bazı deprem bölgesi vekillerine söz sırası verildiği, onun da mecburi olduğu öğrenildi. Vekiller sistematik olarak söz hakkının ellerinden alındığını, bu uygulamanın Kılıçdaroğlu'nun geri döneceği iddialarından sonra pik yaptığını kaydediyor.

MEDYA DA YASAK

Kısıtlama sadece Meclis kürsüsü ile de sınırlı değil. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen vekiller, CHP'ye yakın medya organlarında da sistematik şekilde görmezden geliniyor. Bu vekiller "Canlı yayınlara hiçbirimiz katılamıyoruz. Daha önce bizden görüş alırlarken artık telefonlarımızı unuttular" ifadelerini kullandı. Vekiller, bu durumun Genel Merkez tarafından organize edildiği yönünde kendilerine bilgi geldiğini söyledi.

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