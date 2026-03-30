Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 kişinin gözaltına alınmasının ardından belediye önünde çadırlar kuruldu; demokrasi nöbeti başladı. CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban, Özkan Yalım ve diğer isimler serbest bırakılana kadar nöbet tutacaklarını açıkladı. Ancak kurulan çadıra birinci gününde birkaç partili dışında gelen olmadı. Dün ise çadır tamamen boş kaldı. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Uşak halkının Belediye Başkanı Özkan Yalım ve CHP il yönetimine tepkili olduğu öğrenildi.

İSTİFA YOKSA İHRAÇ EDİLECEK

İstanbul merkezli soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri süren Özkan Yalım dahil 13 şüphelinin, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği öğrenildi. Yalım'ın CHP'den istifasının istendiği de belirtildi. Yalım'ın partiden istifa etmemesi halinde ise CHP karar organının bugün toplanacağı; Yalım'ın partiden kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edileceği ifade edildi.

ÖZGÜR ÖZEL: UTANDIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale mitinginde yaptığı açıklamada otel görüntülerinden kendi adına utandığını belirtti; tüm vatandaşlardan özür dileyerek "Gereğini yapacağım" mesajı vermişti.

HAKARETE SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında, partisinin Kuşadası mitingindeki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

OPERASYON GÜNÜ YASAK AŞKIN İŞİNE SON

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, gözaltına alınan Başkan Özkan Yalım'la ilişkisi olduğu öne sürülen A.A isimli kadının, CHP'li Bornova Belediyesi'nde de çalışmadan maaş aldığının tespit edildiğini açıkladı. Kaya, operasyon günü CHP'li belediyenin apar topar A.A.'nın iş akdine son verildiğini açıkladı. Yalım'ın gönül ilişkisi bulunan A.A.'yı 2024'te yüksek maaşlı kadroda Uşak Belediyesi'nde işe aldığı ancak kadının fiilen belediyede görev yapmadığı öğrenilmişti.

