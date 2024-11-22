Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, CHP'li Sinem Dedetaş'ın yönetimindeki Üsküdar Belediyesi'nin Suffahane Kız Konukevi'ni kapatması karşısında şaşkınlık ve büyük bir üzüntü içinde olduğunu söyledi.

Türkmen, "18 yaşını bitirmiş, halk arasında yetimhane olarak bilinen Sosyal Hizmetler Sevgi Evleri'nden ayrılmış, üniversite okuyan kız çocuklarımız için açtığımız tümüyle ücretsiz Suffahane Kız Konukevi, Üsküdar Belediyesi tarafından kapatıldı" dedi.

CHP zihniyetinin bir kötülük freni, insaf sınırı olmadığı gerçeğiyle tekrar ve tekrar yüzleştiklerini ifade eden Türkmen, "Çocuklarımızın mahremiyeti ve projenin mahiyeti açısından bugüne kadar hiç iletişimini yapmadığımız bir yapıydı burası. Kapatıldığına, eşyaların boşaltıldığına, kızlarımızın kendilerini kapı dışında bulduklarına gözlerimizle görene kadar biz de inanmak istemedik ama CHP zihniyetinin bir kötülük freni, insaf sınırı olmadığı gerçeğiyle tekrar ve tekrar yüzleştik. Özellikle bir kadın Başkanın, "bu iş çok büyük sorumluluk, biz altından kalkamayız, kapatalım" diyerek böyle bir skandala imza atması, sorumluluk almaktan kaçınması bizi daha da derinden üzmüştür" dedi.

Suffahane Kız Konukevi akibetinin araştırılmasını isteyen Türkmen, basın mensuplarına çağrıda bulunarak, "Belediyenin size bu konukevi ve içindeki evlatlarımızın akibeti ile ilgili somut bilgi, görüntü vermesini isteyin. Kamuoyuna "halkın olanı halka kazandırıyoruz" gibi süslü cümlelerle yapılan reklamın, altında nasıl yıkıcı işler yaptıklarını herkes görsün, öğrensin istiyoruz" ifadelerini kullandı.