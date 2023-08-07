İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2023 Pazartesi / 21 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0004
  • EURO
    29,6631
  • ALTIN
    1681.61
  • BIST100
    7400.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP zihniyeti borçsuz belediyeyi iflasın eşiğine getirdi! Bozcaada'yı parsel parsel satıyorlar
Güncel

CHP zihniyeti borçsuz belediyeyi iflasın eşiğine getirdi! Bozcaada'yı parsel parsel satıyorlar

CHP'li Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, borçsuz devraldığı belediyeyi iflasın eşiğine getirdi. Borçları ödemek için Bozcaada'yı parsel parsel satışa çıkaran Yılmaz, adalıların tepkisiyle karşılaştı.

Sabah7 Ağustos 2023 Pazartesi 09:24 - Güncelleme:
CHP zihniyeti borçsuz belediyeyi iflasın eşiğine getirdi! Bozcaada'yı parsel parsel satıyorlar
ABONE OL

Çanakkale Bozcaada'da CHP'li Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz 2 yıldır elektrik faturalarını ödeyemez hale gelince adanın elektrik ihtiyacını karşılayan UEDAŞ, yaklaşık 5 milyon değerindeki alacağı için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Bozcaada Belediyesi'ne ait taşınmazlara ipotek koyulması kararı aldı.

2 bin nüfuslu adada yönetimsel hatalar nedeniyle belediye adeta iflasın eşiğine gelirken Başkan Yılmaz, UEDAŞ'a olan borçlar nedeniyle belediyeye ait 6 taşınmazın satılmasını teklif etti.

Duruma CHP'li Belediye meclis üyeleri de tepki gösterirken, ada sakinleri Belediyeye dava açtı. CHP'li Belediye Meclis üyesi Recep Yalçın "Belediye borç batağında, icra ile yer satılacaksa bu kepazeliktir. O safhaya gelmeden işi çözmek lazım." dedi.

6 parselin satışına itiraz eden ve "hayır" oyu veren CHP'li İbrahim Günel ise, "Buralar babanızın malı değil, adalıların malı. Evlatlarımız bizden hesap sorar. Yönetimsel yanlışların bedelini adalılar ödememeli" diye konuştu.

"BORÇSUZ BIRAKTIM"

Belediye'nin elektrik faturaları dışında 15 milyona yakın borcunun olduğu da ortaya çıkarken Bozcaada'nın eski ANAP-DP'li Belediye Başkanı Mustafa Mutay, "20 yıl başkanlık yaptım Borçsuz bıraktım. Bu borcu nasıl yaptı bilemiyorum" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.