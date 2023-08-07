Çanakkale Bozcaada'da CHP'li Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz 2 yıldır elektrik faturalarını ödeyemez hale gelince adanın elektrik ihtiyacını karşılayan UEDAŞ, yaklaşık 5 milyon değerindeki alacağı için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Bozcaada Belediyesi'ne ait taşınmazlara ipotek koyulması kararı aldı.

2 bin nüfuslu adada yönetimsel hatalar nedeniyle belediye adeta iflasın eşiğine gelirken Başkan Yılmaz, UEDAŞ'a olan borçlar nedeniyle belediyeye ait 6 taşınmazın satılmasını teklif etti.

Duruma CHP'li Belediye meclis üyeleri de tepki gösterirken, ada sakinleri Belediyeye dava açtı. CHP'li Belediye Meclis üyesi Recep Yalçın "Belediye borç batağında, icra ile yer satılacaksa bu kepazeliktir. O safhaya gelmeden işi çözmek lazım." dedi.

6 parselin satışına itiraz eden ve "hayır" oyu veren CHP'li İbrahim Günel ise, "Buralar babanızın malı değil, adalıların malı. Evlatlarımız bizden hesap sorar. Yönetimsel yanlışların bedelini adalılar ödememeli" diye konuştu.

"BORÇSUZ BIRAKTIM"

Belediye'nin elektrik faturaları dışında 15 milyona yakın borcunun olduğu da ortaya çıkarken Bozcaada'nın eski ANAP-DP'li Belediye Başkanı Mustafa Mutay, "20 yıl başkanlık yaptım Borçsuz bıraktım. Bu borcu nasıl yaptı bilemiyorum" dedi.