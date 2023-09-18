İzmir'de 2010 yılında Aslan Avcı Döküm San. ve Tic. A.Ş., çevreye zarar verdiği gerekçesiyle hükümet tarafından kapatıldı. Ancak aradan 13 yıl geçmesine rağmen CHP'li İzmir ve Gaziemir belediyeleri saha temizliği yapmadı. Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı, her iki belediyeyi de sorumluluk alanlarındaki sahanın derhal temizlenmesi için uyarıda bulunurken, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından bölgede yapılan incelemelerde atık sahasının yer aldığı bölgedeki su kaynaklarında ağır metallerin (arsenik, kurşun, çinko) olduğu ve bu durumun halk sağlığının tehdit ettiği belirlendi.

CHP ZİHNİYETİ İNSAN SAĞILIĞIYLA OYNUYOR!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir kez daha İzmirlinin sağlığını hiçe sayan uygulamalar ile gündeme geldi. İzmir'in Gaziemir ilçesi Emrez mahallesi sınırları içerisinde yer alan Aslan Avcı Döküm San. ve Tic. A.Ş.'ye ait atıkların 13 yıldır temizlenmediği ortaya çıktı.

FABRİKA 70 YIL İŞLETMEDE KALDI

Söz konusu sahada 1940‐2010 yılları arasında işletmede kalan fabrika 2010 yılında çevreye zarar verdiği gerekçesiyle hükümet kararıyla kapatıldı. Geçen bu süreçte Fuar İzmir'in bölgede kurulması, İzmir havalimanı aksının bölgede olması, Ege Serbest Bölge'nin ilçede bulunması nedeniyle gerek nüfusun artması, gerekse bölgedeki yatırımların artışı konut ihtiyacını arttırarak, kirlenmiş sahanın çevresindeki yerleşimin yoğunlaşmasına neden oldu.

Son 15 yılda yoğun bir yerleşimin gerçekleştiği Gaziemir, İzmir'in en hızlı büyüyen, en çok talep gören ve en çok göç alan ilçesi duruma gelirken, atık sahasının temizliği ise 13 yıldır yapılmadı. Sahada temizlenemeyen radyoaktif ve ağır metal kirliliği risk teşkil ettiğinden, sahanın konumu gerek çevresel ve insan sağlığı, gerekse sürdürülebilir kentleşme açısından bir an önce temizlenmesini şart kıldı.

TAEK SU KAYNAKLARINDA AĞIR METAL TESPİT ETTİ

Söz konusu sahada yapılan çalışmalarda, alanda İZSU koordinasyonunda, sondaj çalışmaları yapılarak radyasyon ve ağır metal kirliliğine yönelik numuneler alınırken, eski adı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) olan TENMAK tarafından laboratuvar analizleri yapıldı. Analiz sonuçlarına göre İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından 2013 yılında rapor hazırlanırken, atıkta Europium 152 (Eu‐ 152) adı verilen radyoaktif elementler tespit edildi. Ayrıca toprakta ve su kaynaklarında kurşun, arsenik, çinko ve mangan gibi ağır elementler bulunduğu da belirlendi.

FABRİKA SAHİBİ VE OĞLU KANSERDEN ÖLDÜ

Söz konusu saha, yoğun konutlaşma ve sanayileşmenin bulunduğu bir bölge olması sebebiyle sahanın insan ve hayvan sağlığı açısından büyük risk taşıdığı belirlendi. Hayvan ve insanların ağır metal içeren atıkları soluması, teması veya besin zinciriyle beslenmesi sebebiyle birçok sağlık problemi ortaya çıkmaya başladı. Öyle ki fabrikanın sahibi Aslan Avcı ve oğlunun da kanser hastalığından hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÇEVRE BAKANLIĞI CHP'Lİ İZMİR BELEDİYESİNİ UYARDI

Radyoaktif elementlerle kirlenmiş olan Gaziemir ilçesinde radyoaktif kirliliğe karşı çevresel iyileştirme yapılması, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunması için önlem alınmasını isteyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP'li İzmir Büyükşehir ve Gaziemir belediyelerini uyardı.

Gaziemir'deki atık sahasının yerleşim yerlerine yakın, oldukça büyük bir alan olması, çevresinde yaşayan halkta endişeye yol açarken, bunun yanı sıra alanın durumuyla ilgili sahada kullanılmış nükleer yakıt bulunduğu gibi asılsız iddialarda çevre halkını tedirgin etmeye başladı. Bu sebeplerle alanda saha iyileştirmesi yapılmasının acil önem arz ettiği ifade edildi.