26 Eylül 2025 Cuma
  • CHP zihniyeti kapısına kamyon çekti! Belediyenin kararı mahkemece durduruldu
Güncel

CHP zihniyeti kapısına kamyon çekti! Belediyenin kararı mahkemece durduruldu

Edirne'de 'Sosyete Pazarı' olarak bilinen, Bulgar ve Yunan turistlerin de ilgi gösterdiği Ulus Pazarı CHP'li belediye tarafından kapatılmış, kapısına kamyon çekilmişti. Ulus Pazarı, belediye kararının yürütmesinin mahkemece durdurulması üzerine yeniden kuruldu.

26 Eylül 2025 Cuma 12:54
CHP zihniyeti kapısına kamyon çekti! Belediyenin kararı mahkemece durduruldu
Edirne Belediyesi, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik'e aykırı olduğu ve çeşitli şikayetler bulunduğu gerekçesiyle mülkiyetindeki Ulus Pazarı'nın kurulmasına izin vermeyeceğini duyurdu.

Belediyenin kararının ardından Ulus Pazarı Esnaf Pazarcılar İşletme Kooperatifi, yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı.

Edirne İdare Mahkemesi, belediye encümeninin kararının yürütmesini geçici olarak askıya aldı.

Mahkemenin kararı sonrası pazar yeniden kuruldu. Belediyeden kararla ilgili yapılan açıklamada, yargı sürecinin sonucunun bekleneceği bildirildi.

"BELEDİYE BAŞKANINA HATALI BİLGİLER VERİLDİĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİZ"

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Barış Atkoşan da basın açıklamasında, cazibe merkezi konumundaki Ulus Pazarı'nın 21 yıldır Edirne halkına en iyi şekilde hizmet ettiğini söyledi.

Pazarın Bulgar ve Yunan turistlerin uğrak yeri olduğunu dile getiren Atkoşan, Ulus Pazarı'nın kent ve ülke ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.

Ulus Pazarı'nın yönetmeliğe aykırılığının bulunmadığını savunan Atkoşan, "Yönetim olarak Belediye Başkanı'mıza Ulus Pazarı'yla ilgili bazı çevrelerce yanlış ve hatalı bilgiler verildiğini düşünmekteyiz. Aniden gelişen bu sürecin başka bir açıklaması yoktur. Belediye Başkanı'mızla en kısa sürede bir araya geleceğiz ve birlikte mutlaka bir çözüm üreteceğiz. Bizim bir yerde eksiğimiz varsa gidereceğiz." diye konuştu.

