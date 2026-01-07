İSTANBUL 18°C / 14°C
CHP zihniyeti vatandaşa 90'ları yaşatıyor! Sular çamur gibi, çocuklar hastanelik oldu

Ankara'daki su kesintileri hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Elmadağ ilçesinde de sık sık yaşanan su kesintileri vatandaşları isyan noktasına getirdi. Günlerce akmayan suların geldiğinde ise çamur renginde aktığı belirtildi. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li Elmadağ Belediyesi'ne bildirdiklerini ancak sorunun çözüme kavuşmadığını dile getiren vatandaş, 'Çocuklar suları içtiğinde ishal olarak hastanelik olduk.' dedi.

IHA7 Ocak 2026 Çarşamba 10:31 - Güncelleme:
ABONE OL

Ankara'da su kesintileri günlük yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlar yetkililerden kalıcı çözüm talep ediyor. Elmadağ ilçesinde belirli aralıklarla kesilen sular, saatler, hatta günler sonra verildiğinde ise çamur gibi akıyor.

AKAN SU ÇAMUR GİBİ

Sular geldiğinde çamur gibi aktığını, evlerde filtrelerin tıkandığını, suları içtikten sonra ishal olduklarını ifade eden ilçe sakinleri duruma tepki gösterdi. Özellikle çocuklu aileler ve yaşlılar yaşanan sorunun sağlık açısından risk oluşturduğunu ifade ederken, mahalle sakinleri durumu defalarca CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li Elmadağ Belediyesi'ne bildirdiklerini ancak sorunun çözüme kavuşmadığını dile getirdiler.

"ÇOCUKLAR İSHAL OLUYOR"

Elmadağ'da yaşayan Osman Süsener, uzun zamandır suların gelmediğini, geldiğinde ise bulanık ve pis olduğunu belirterek, "Ortalama bir haftadır su sıkıntısı yaşıyoruz. Gece gidiyor, sabah geliyor. Bazen sabahları geliyor, akşamları gidiyor. Geldiğinde ise bayağı bir çamur renginde akıyor. Çocuklar suları içtiğinde ishal oluyor. Çocuklarla hastanelik olduk. Belediye buna hiç çözüm bulamıyor. İhtiyaçlarımızı dağlardan gelen sularla gideriyoruz. İhtiyaçlarımızı mahalleden gideremiyoruz. Arabası olan dağlara gidip çeşmelerden su dolduruyor. Hastanelik olan sadece biz olduk. Bu duruma bir an önce bir çözüm üretmelerini bekliyoruz. Yani bu şekilde olmaz. Hastalık var, çoluk çocuk var. En yakın su kaynağı 4-5 kilometre uzaklıkta. Bidonlarla gidiyoruz, dolduruyoruz ve geliyoruz ama arabası olmayan yürüyerek gidiyor" diye konuştu.

Öte yandan ilçenin su ihtiyacını karşılayan Kargalı Barajı'nın kurumaya yüz tuttuğu ve suyun renginin bulanıklaştığı görüldü.

