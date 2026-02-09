Kuşadası'ndaki yeni AVM'de CHP'li Meclis Üyesi Tibet Özer bar açtı. Açılışa CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve CHP'li Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de katıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in açılış konuşmasında sarf ettiği sözler duyanları hayrete düşürdü. Günel, "Belli ki müdavimi olacağız, belli ki kandaki alkol seviyesi artacak. Allah utandırmasın" sözlerini sarf etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in skandal sözlerine vatandaşlar tepki gösterdi. "Böyle olur CHP açılışı!", "Bu nasıl bir aymazlıktır?", "Alkol seviyesinin artmasından sonra nasıl Allah utandırmasın dersin. Nasıl kafa bu", "Alay mı ediyor", Utanma olmayınca"... yorumları yapıldı.