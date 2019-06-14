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CHP zulmüne karşı üç gündür yoldalar 

31 Mart Yerel Seçimleri’nde ‘kimse işinden, aşından olmayacak’ vaadiyle oy isteyen CHP’nin belediyeler koltuğu ele geçirince işçi kıyımına başladı.

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CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın seçim sonrası kapı önüne koyduğu yüzlerce emekçi Hak-İş öncülüğünde, söz verilmesine rağmen işten çıkarılmalarını protesto etmek için Bolu’dan Ankara’ya başlattığı Emek ve Adalet Yürüyüşü dün üçüncü gününe girdi. Yüzlerce işçinin yürüyüşü, sloganlar eşliğinde Bolu’nun Yeniçağa ilçesinden Gerede’ye doğru sürüyor. 

HAKSIZLIK 51’İNCİ GÜNÜNDE 

Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, yolda yaptığı açıklamada, işçi kardeşlerinin hak, emek ve iş mücadelesinde Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası’nın nerede olursa olsun işçisini ve emekçisini yalnız bırakmadığını tüm Türkiye’nin gördüğünü söyledi. İşçilerin ve emekçilerin yanında olduklarını belirten Özdemir “Bizim bir tek amacımız ve gayemiz var işçi kardeşlerimizin tekrar iade edilmesi. Söz verip, namus sözü verip, şeref sözü verip ondan sonra da sözünde durmayarak mertlik yerine namertlik yaparak, işçi kardeşlerimizi sokağa bırakanlara sesleniyoruz, derhal bu inadınızdan geri dönün. 51 gündür size bağırıyoruz, eylem yapıyoruz” dedi. 

İBB çalışanlarından CHP´li İmamoğlu´na tepki

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