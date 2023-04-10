CHP'de 18 saatlik liste kıyameti: Kavgayı korumalar ayırdı

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel CHP'de yaşanan aday kriziyle ilgili önemli bilgileri aktardı.

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayımlanan Haber/Analizi şöyle:

CHP, ittifaktaki 4 partiye 60 kontenjan ayırdı. Dört kez saati değişen PM'de kavga çıktı, İmamoğlu ekibi çizik yedi.

Deva, Gelecek, Saadet Partisi ve DP'li isimlere listelerinde yer açan CHP'de gerginlik zirveye çıktı. 18 saat süren toplantıda Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek'in kavgasını Kılıçdaroğlu'nun korumaları ayırdı.

CHP'de Yüksek Seçim Kurulu'na verilecek milletvekili listelerinin belirlendiği son toplantıda kavga çıktı. CHP içinde sırasını beğenmeyen ve liste dışı kalanlarla, CHP listelerinden aday gösterilecek Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'den isimlerin kontenjan pazarlığı toplantıya damgasını vurdu. CHP Genel Merkezi'ndeki olağanüstü trafik 18 saat sürdü. Yükselen sesler koridorlardan duyuldu.

TOPLANTI SAATİ 4 KEZ DEĞİŞTİ

Milletvekili listelerine son şeklinin verileceği CHP'nin Parti Meclisi toplantısının saati liste kavgası yüzünden 4 kez değişti. Parti yönetimi önce Parti Meclisi üyelerine toplantının saat 20.00'de yapılacağını duyurdu. Ancak Deva, Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti'yle uzlaşma sağlanamayınca toplantı saat 22.00'ye alındı. Kriz aşılmak üzereyken 4 küçük partinin adayları listelerdeki yerlerine itiraz etti. Bunun üzerine toplantı saat 03.00'e alındı.

KORUMALAR ARAYA GİRDİ

Küçük partilerle kriz kısmen aşılırken bu kez sırasını beğenmeyen ve listelerde kendilerine yer bulamayan CHP'liler kavga çıkardı. Kavga öylesine büyüdü ki araya Kılıçdaroğlu'nun korumaları girmek zorunda kaldı. İddiaya göre CHP'li Hakkı Süha Okay genel başkan yardımcılarının üzerine yürüdü, kapıyı tekmeledi. Kavganın bitmemesi üzerine bu kez toplantı saati 03.00'ten 07.00'ye alındı.

SALICI VE ERKEK GERGİNLİĞİ

Sabah saatlerinde ancak toplanabilen Parti Meclisi'nde kavga daha da büyüdü. Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda CHP Genel Başkan Yardımıcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek birbirilerinin üzerine yürüdü. Erkek, Salıcı'ya 'kendi adamlarının hepsini seçilecek yerlere koymuşsun. Partiyi mi ele geçireceksin' diye bağırdı. Yumruklaşma aşamasına gelen kavga sırasında Kılıçdaroğlu'nun korumaları çağrıldı. Çözüm Erkek'in listede üzeri çizilerek bulundu. Salıcı ve Erkek kavgasının galibi Salıcı oldu ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Erkek liste dışı kaldı.

PM ÜYELERİ İTİRAZ ETTİ

Ancak kavga yine de bitmedi. Milletvekili listelerinde yer bulamayan Parti Meclisi üyeleri tek tek söz alarak "Partiye ömrümüzü verdik, biz listede yokuz ama yıllarca mücadele ettiklerimiz Deva, Gelecek ve Saadet bizim vekilimiz olacak. Bu partiyi bitirdiniz. Kim bu listeyi yaptıysa sahaya inip o çalışsın. Kimse bizden bir şey beklemesin" diye bağırdı.

LİSTEDE YER BULAMADILAR

Parti listelerinde önemli sıralarda Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye yer açılınca Akif Hamzaçebi, Gürsel Tekin liste dışı kaldı. Barış Yarkadaş ve Eren Erdem de listeye alınmadı.

SADULLAH ERGİN KRİZİ!

CHP'de eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Hatay 1. sıra adaylığı tepki çekince Ankara 1. Bölge 4. sırada yer verildiği ortaya çıktı. Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Şaban Sevinç ve Mustafa Balbay'ın başını çektiği CHP'liler, "Kabul etmiyoruz" diyerek isyan bayrağı açtı.

HDP İSTEDİ, TÜRKAN ELÇİ İSTANBUL ADAYI OLDU

"PKK terör örgütü değildir" diyen Türkan Elçi, İstanbul 3. bölge 3. sıradan CHP milletvekili adayı oldu. CHP'nin Türkan Elçi'ye Diyarbakır milletvekilliğini önerdiği iddia edilmişti ancak HDP'nin itirazı üzerine Elçi'nin İstanbul 3. bölge 3. sıradan CHP milletvekili adayı olduğu öğrenildi.