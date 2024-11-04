CHP'de 69 milyon TL'lik konser krizi

Şarkıcı Ebru Gündeş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ABB'nin organize ettiği konserde sahne aldı. Konserin maliyetinin 69 milyon 15 bin TL olduğu ortaya çıkınca büyük tepki geldi.

YAVAŞ: ÖDEME ASKIYA ALINDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'daki milletvekili kampında düzenlenen basına kapalı toplantıda "Konserden haberimiz yoktu. Reza Zarrab'ın eski eşi. Ebru Gündeş konseri olmamalıydı" dediği iddia edildi. Bu gelişme üzerine ABB'den Mansur Yavaş imzasıyla açıklama yapıldı, şu ifadeler yer aldı: "Ebru Gündeş konseri ile ilgili iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır. Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir."