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CHP'de 69 milyon TL'lik konser krizi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) tartışma yaratan 69 milyon TL'lik Ebru Gündeş konserine Özgür Özel tepki gösterdi. Mansur Yavaş ‘iç denetleme' başlattı.

4 Kasım 2024 Pazartesi 08:10 - Güncelleme:
CHP'de 69 milyon TL'lik konser krizi
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Şarkıcı Ebru Gündeş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ABB'nin organize ettiği konserde sahne aldı. Konserin maliyetinin 69 milyon 15 bin TL olduğu ortaya çıkınca büyük tepki geldi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'daki milletvekili kampında düzenlenen basına kapalı toplantıda "Konserden haberimiz yoktu. Reza Zarrab'ın eski eşi. Ebru Gündeş konseri olmamalıydı" dediği iddia edildi. Bu gelişme üzerine ABB'den Mansur Yavaş imzasıyla açıklama yapıldı, şu ifadeler yer aldı: "Ebru Gündeş konseri ile ilgili iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır. Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir."

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