CHP'de ''Abdüllatif Şener'' depremi: Bu bir ihanettir

14 Mayıs seçimlerinde aday gösterilmeyen CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener, Halk Tv'de CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini dile getiren Şener, ilk turda Sinan Oğan'a oy verdiğini; ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söyledi.

"28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminde geçersiz oy kullandım" diyen Abdüllatif Şener'in sandığından geçersiz oy çıkmadığı belirlendi. İlk turda da Sinan Oğan'a oy verdiğini ifade eden Şener'in oy kullandığı sandığın paylaşılan tutanağında hiç geçersiz oy olmaması "Oyunu acaba Erdoğan'a mı verdi?" sorusunu sordurdu.



"BU BİR İHANETTİR"

Bu yaşanan gelişmeler ise CHP'yi alt üst etti. CHP'li pek çok isim Şener'e tepki gösterdi.

CHP Ankara milletvekili Murat Emir, "Genel Başkanımıza oy vermemiş olmak, ahlaki ve vicdani bir problemdir. Sayın genel başkanımızın cumhurbaşkanlığının sayın Erdoğan ya da sayın Oğan'ınkinden daha kötü olacağına yönelik kanaati varsa bu kadar beklememiş olması gerekirdi. Dolayısıyla bu bir ihanettir" dedi.



Şener'in sözleri karşısında kanının donduğunu belirten, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise "Seçildikten sonra partiye kaydolmuş, ikinci turda istifa etmiş, orada da suç üstü yakalandı ki, genel başkana birinci turda da ikinci turda da oy vermemiş. Vicdanı kara, kalbi kurumuş. Kendisine alan açan bir partiye teşekkür etmesi gerektiği bir günde, bir kez daha aynı alanı açmadı diye ihanet eden anlayışa ne denir?" ifadelerini kullandı.

