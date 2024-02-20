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Güncel

CHP'de aday krizi istifa getirdi! Yönetim tamamen görevi bıraktı

CHP Didim İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, genel merkez tarafından gösterilen ilçe belediye başkanı adayının ilçe teşkilatıyla birlikte hareket etmediğini savunarak, ilçe yönetimi olarak görevlerinden istifa ettiklerini bildirdi.

AA20 Şubat 2024 Salı 14:20 - Güncelleme:
CHP'de aday krizi istifa getirdi! Yönetim tamamen görevi bıraktı
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CHP Didim İlçe Başkanı Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi.

Yılmaz, yaptığı konuşmada, adayların belirlenmesi sürecinde ön seçim talep etmelerine rağmen bu konuda bir sonuç alamadıklarını, bu konuda verilen sözlerin yerine getirilmediğini savundu.

CHP Genel Merkezi tarafından, Hatice Gençay'ın belediye başkanı adayı olarak gösterildiğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Belediye başkan adayı atanmasından sonra ilçemizde kendisi ile yapmış olduğumuz toplantıda, örgüt ile ortak hareket edileceği, örgütün gücünün önemli olduğu ve birçok konuda ortaklaşarak seçim sürecinin yürütüleceğini ifade etmiştir. Fakat kısa zaman içerisinde söylemler ile eylemlerin farklı ve tezat olduğu tarafımızdan görülmüştür. Belediye meclis üyesi adaylarının belirlenmesi sırasında, örgütümüzün ve ilçemizde bulunan sivil toplum kuruluşların da hiçbir şekilde dikkate alınmadığını gördük. Bizler de bu davranışın, örgütümüzün yok sayılmasının, CHP'nin geleneği ve ilkeleri ile bağdaşmadığı, bu süreçte görevde kalmamızın bir anlam ifade etmediğini, yönetim kurulumuzda değerlendirerek istifa kararı almış bulunmaktayız."

  • CHP Didim
  • Ahmet Yılmaz
  • İstifa

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