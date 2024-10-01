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  • CHP'de adaylığını açıklamıştı: HDP'yi öven paylaşımı ortaya çıktı
Güncel

CHP'de adaylığını açıklamıştı: HDP'yi öven paylaşımı ortaya çıktı

17'nci Olağan Gençlik Kolları Kurultayı'nda CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayan Deniz Bozkurt'un Kandil'in siyasi uzantısı HDP'yi övdüğü sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı.

1 Ekim 2024 Salı 08:17 - Güncelleme:
CHP'de adaylığını açıklamıştı: HDP'yi öven paylaşımı ortaya çıktı
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CHP ve HDP arasındaki siyasi ittifak arka planda sürerken CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına dikkat çeken bir isim adaylığını koydu.

Deniz Bozkurt, 17'nci Olağan Gençlik Kolları Kurultayında CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı.

HDP'Yİ ÖVDÜĞÜ PAYLAŞIM ORTAYA ÇIKTI

CHP Gençlik Kolları'nı yönetmeye aday olan Bozkurt'un 2015 yılındaki genel seçimler öncesi terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı gibi hareket eden HDP'yi (DEM Parti) övdüğü paylaşımı ortaya çıktı.

Bozkurt, Kandil'in partisinin barajı geçeceğini ima ettiği söz konusu paylaşımında çirkin bir kelime kullanarak "HDP'nin baraja tecavüzü; 8 haziranda sinemalarda" ifadelerine yer verdi.

7 Haziran 2015'te seçimlere ilk kez katılan HDP yüzde 10 seçim barajını geçerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 80 milletvekili ile temsil edilmeye hak kazanmıştı.

PAYLAŞIMI SİLMİŞ

Daha sonradan paylaşımını sildiği görülen Bozkurt'un CHP Gençlik Kolları'na seçildiği takdirde vadettiği 'güçlü örgütlenmeyi' nasıl gerçekleştireceği ise merak konusu.

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