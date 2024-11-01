CHP'de 'Ahmet Özer' krizi

31 Mart'ta CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin "kent uzlaşısı" adı altında İstanbul Esenyurt'ta çıkardığı ortak adayı Ahmet Özer'in terör örgüt üyeliğinden tutuklanması CHP'de dengeleri alt üst etti.
Terör üyeliği ispatlanmasına rağmen Ahmet Özer için partililerini meydanalar toplan CHP lideri Özel'in çağrısına ABB Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal uymadı.ABB Başkanı Mansur Yavaş
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na yakın sosyal medya hesapları ise Yavaş'ı hem İstanbul'a gelmediği hem de Özer ile ilgili açıklamayı geç yaptığı için hedef aldı.Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal
Özgür Özel'in çağrısıyla MYK üyelerinin yanı sıra Türkiye genelindeki tüm CHP'li belediye başkanları tutuklamaya tepki ve birlik mesajı verilmesi için İstanbul'a çağrıldı. Çağrıya uyan CHP'li belediye başkanları programlarını iptal ederek dün saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önünde bir araya geldi.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP otobüsüne çıkarak alandakilere seslendi. Meydanda DEM Parti ve CHP bayrakları yan yana dalgalandı.