CHP'de 'Ahmet Özer' krizi

31 Mart'ta CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin "kent uzlaşısı" adı altında İstanbul Esenyurt'ta çıkardığı ortak adayı Ahmet Özer'in terör örgüt üyeliğinden tutuklanması CHP'de dengeleri alt üst etti.

3 BELEDİYE BAŞKANINDA ÖZEL'E REST

Terör üyeliği ispatlanmasına rağmen Ahmet Özer için partililerini meydanalar toplan CHP lideri Özel'in çağrısına ABB Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal uymadı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na yakın sosyal medya hesapları ise Yavaş'ı hem İstanbul'a gelmediği hem de Özer ile ilgili açıklamayı geç yaptığı için hedef aldı.

Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal

TERÖR İLİŞKİSİ OLMASINA RAĞMEN TOPLANDILAR

Özgür Özel'in çağrısıyla MYK üyelerinin yanı sıra Türkiye genelindeki tüm CHP'li belediye başkanları tutuklamaya tepki ve birlik mesajı verilmesi için İstanbul'a çağrıldı. Çağrıya uyan CHP'li belediye başkanları programlarını iptal ederek dün saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önünde bir araya geldi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

TALİMATINA UYMADILAR

Ancak Özel'in talimatına 3 belediye başkanı uymadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan çağrıya uymadı. Seçim döneminde "Bu kapıdan içeri DEM'li giremez" diyen ve İmamoğlu'nun kapıyı gösterdiği Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da toplantıda yer almadı. Üç ismin de mazeret bildirdiği öğrenildi.

DEM PARTİ VE CHP BAYRAKLARI YAN YANA

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP otobüsüne çıkarak alandakilere seslendi. Meydanda DEM Parti ve CHP bayrakları yan yana dalgalandı.

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