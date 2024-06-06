Yerel seçimlerde liyakati dilinden düşürmeyen CHP'de, belediyelere yapılan torpil atamaları tüm hızıyla sürüyor.

Son örnek İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşandı.

Esenyurt Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Togay Çoban, Başkan Ahmet Özer'e belediyeye oğlunu, kız kardeşini, amca oğlunu, kayınbiraderini işe alıp almadığını sordu.

Eseryurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise kayınbiraderinin belediyede çalıştığını açıkladı.

"O ALANDA BAŞKA BİRİNİ BULAMADIĞIM İÇİN ORADA ÇALIŞIYOR"

Özer, skandal atamayı, "Ama kayınbiraderim olduğu için çalışmıyor. Üniversite genel sekreterliği yaptığı, hastane baş müdürlüğü yaptığı için, o alanda başka birini bulamadığım için çalışıyor. Çalışacak da." sözleriyle savundu.

31 Mart sonrası CHP'li belediyelerde büyük işçi kıyımı

Daha önce Kırşehir, Balıkesir, İzmir ve Bursa başta olmak üzere pek çok belediyede benzer skandallar yaşandı.

Seçim vaatlerinde "Adam kayırmaya yer yok" diyen ve Kırşehir'de ikinci kez belediye başkanı seçilen CHP'li Selahattin Ekicioğlu, aile belediyeciliğini yeni dönemde de devam ettirdi. Ekicioğlu, önceki dönemde olduğu gibi kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı belediye başkan yardımcılığı görevine atadı.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın ağabeyini Büyükşehir Belediyesinde yönetici yapmasının ardından, bu kez de CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, gelinini Belediyede işe soktu. CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karanfil'in kızı Nurgüven Kurt'u Belediye'nin Gençlik ve Eğitim Birim Sorumlusu yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa'nın yeğeni Nermin Özgül'ü belediye kadrosuna aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşinin kız kardeşi Sezen Uğurlu'yu, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na getirdi. CHP Meclis Üyesi Yalçın Işıkyıldız'ın eşi Pınar Işıkyıldız'ı, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı görevine atadı. CHP'li Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi Şafak Pala'yı, Kültür ve Sosyal İller Daire Başkanlığı'na aldı. CHP'li Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey'i, belediye şirketi BURKENT'in başına oturttu.

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Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer'in ilk icraatı