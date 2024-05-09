CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yerel Yönetimler Çalıştayı'nda, il ve ilçe başkanlarıyla belediye başkanlarını 'birinci ve ikinci derecede yakınları için belediyelerden iş talebinde bulunmamaları' yönünde uyardı. Özel'e rağmen, CHP'li başkanlar kadroları eş-dost-akrabayla doldurmaya devam ediyor.

KAYINÇO VE BACANAĞA KOLTUK

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Bunun son örneği Tuzla, Kırşehir ve Afyonkarahisar'da yaşandı. CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediye başkan yardımcıları olarak kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı atadı.

AFYON'DA DA BENZER ATAMA

Afyonkarahisar Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karanfil'in kızı Nurgüven Kurt'u Belediye'nin Gençlik ve Eğitim Birim Sorumlusu, CHP Merkez İlçe Başkanı Büşra Çetinöz'ün eşi avukat Ahmet Çetinöz'ü ise YÜNTAŞ'a hukuk danışmanı yaptı.

İBB Dijital İletişim Koordinatörü Ulaş Yılmaz'ın eşi Cansu Kiremitçi Yılmaz da Kadıköy Belediyesi'nde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü oldu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da TBMM'deki danışmanı Ali İlhan'ı, avukatının Belediye Başkanı olduğu Çankaya Belediyesi'nin iştiraki Belde A.Ş.'ye üye olarak atadı.

BOZBEY TEPKİ ÇEKMİŞTİ

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketi BURKENT'e (Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.) yönetim kurulu başkanı olarak atamıştı. Bozbey, baldızı olan Sezen Uğurlu'yu da daire başkanı olarak atamıştı. Bozbey'in, göreve gelir gelmez tüm daire başkanlarının altına araç ve şoför tahsis ettiği de ortaya çıktı. Uygulama, AK Partili Alinur Aktaş döneminde maliyet gerekçesiyle kaldırılmıştı.

Skandal atamanın belgesi ortaya çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, yeğenini belediye şirketine yönetim kurulu olarak atayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e tepki göstermişti. İmamoğlu "Burası eş dost akraba yeri değil. Ben de aynı şeyi yapıyorsam, partim hesap soracak" diyen İmamoğlu'nun önceki dönem Beylikdüzü Belediyesi'nde akrabalarının çalıştığı iddia edildi. İmamoğlu'nun baldızı Şeriman Gümüş'ün ve kuzeni Fatma Karasuç'un Beylikdüzü Belediyesi'nde çalıştığı öne sürüldü.

İLK SKANDAL DEĞİL

Sarıyer Belediyesi: CHP'li Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkanvekili Hüseyin Coşkun'un eşi Filiz Coşkun, Kültür İşleri Müdürü olarak atamıştı.

Eski milletvekilinin eşi belediyede müdür oldu