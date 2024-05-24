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  • CHP'de aile belediyeciliği hız kesmiyor! Tuncay Özkan'ın kardeşi müdür oldu
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CHP'de aile belediyeciliği hız kesmiyor! Tuncay Özkan'ın kardeşi müdür oldu

31 Mart seçimlerinin ardından CHP'li belediyeler eş, akraba ve dostlarla doldurulmaya devam ediyor. Son olarak CHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi Yahya Umut Özkan'ın Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne getirildiği belirlendi.

24 Mayıs 2024 Cuma 07:33 - Güncelleme:
CHP'de aile belediyeciliği hız kesmiyor! Tuncay Özkan'ın kardeşi müdür oldu
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Yerel seçimlerde liyakati dilinden düşürmeyen CHP'de, belediyelere yapılan torpil atamaları tüm hızıyla sürüyor.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın erkek kardeşi Yahya Umut Özkan'ın Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne atandığı ortaya çıktı.

TORPİL FURYASI BİTMEDİ

Daha önce Kırşehir, Balıkesir, İzmir ve Bursa başta olmak üzere pek çok belediyede benzer skandallar yaşandı.

Seçim vaatlerinde "Adam kayırmaya yer yok" diyen ve Kırşehir'de ikinci kez belediye başkanı seçilen CHP'li Selahattin Ekicioğlu, aile belediyeciliğini yeni dönemde de devam ettirdi. Ekicioğlu, önceki dönemde olduğu gibi kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı belediye başkan yardımcılığı görevine atadı.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın ağabeyini Büyükşehir Belediyesinde yönetici yapmasının ardından, bu kez de CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, gelinini Belediyede işe soktu. CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karanfil'in kızı Nurgüven Kurt'u Belediye'nin Gençlik ve Eğitim Birim Sorumlusu yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa'nın yeğeni Nermin Özgül'ü belediye kadrosuna aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşinin kız kardeşi Sezen Uğurlu'yu, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na getirdi. CHP Meclis Üyesi Yalçın Işıkyıldız'ın eşi Pınar Işıkyıldız'ı, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı görevine atadı. CHP'li Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi Şafak Pala'yı, Kültür ve Sosyal İller Daire Başkanlığı'na aldı. CHP'li Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey'i, belediye şirketi BURKENT'in başına oturttu.

  • Tuncay Özkan
  • Yahya Umut Özkan

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