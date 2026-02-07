CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Suriye'de teröre karşı yapılan operasyonları kaygıyla izlediğini söylemiş, Ayn el Arap'ta "ciddi bir insani dram yaşandığını" öne sürüp, "Kobani meselesi bizim açımızdan bir vicdan ve onur meselesidir." demişti

TANJU ÖZCAN'DAN SEZGİN TANRIKULU'NA 'AJAN' GÖNDERMESİ

Bu konuşmanın ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından Tanrıkulu'yu hedef alan bir paylaşımda bulundu.

Özcan, X hesabından yaptığı paylaşımda, Tanrıkulu'na hitaben, 'TR705' ifadesini kullanıp, "Çok boş konuşuyorsun" dedi.

Söz konusu kodun, daha önce kamuoyunda tartışma konusu olan bazı iddialara gönderme niteliği taşıdığı ileri sürüldü. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlandı.

TR705 NEDİR?

Tanrıkulu'nun "TR705" koduyla ABD istihbaratına bağlı faaliyette bulunduğu öne sürülmüştü. Daha önce "Gölge CIA" olarak bilinen Stratfor belgelerinde yer aldığı ve "TR 705" kodunu taşıdığı ifade edilen Sezgin Tanrıkulu hakkında, Wikileaks'te bugüne kadar gündeme gelmeyen ABD'ye ait resmi belgelerin bulunduğu iddia edilmişti.

