İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2025 Pazar / 24 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'de “aklanın” çağrısına “ihraç” kılıcı: 30 kişinin üstü çizildi
Güncel

CHP'de “aklanın” çağrısına “ihraç” kılıcı: 30 kişinin üstü çizildi

CHP'li belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına dikkat çekerek “aklanın” çağrısı yapan 30 eski CHP ilçe başkanı, partinin genel merkezi tarafından kesin ihraç talebiyle disipline gönderildi.

HABER MERKEZİ13 Aralık 2025 Cumartesi 19:38 - Güncelleme:
CHP'de “aklanın” çağrısına “ihraç” kılıcı: 30 kişinin üstü çizildi
ABONE OL

CHP'li 30 eski ilçe başkanı, 25 Kasım 2025'te İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki bir otelde CHP'li belediyelerde yaşanan rüşvet ve yolsuzluklara ilişkin rahatsızlıklarını belirterek, partilerine aklanma çağrısında bulundu.

CHP'DE "ARININ" TEMİZLİĞİ

CHP'li 30 eski ilçe başkan bu konuda bir bildiri yayınladı. Bildiride CHP'de adı yolsuzluğa karışan parti üyelerinin aklanana kadar üyeliklerinin askıya alınması gerektiğini ilan edildi. Bildirinin ardından harekete geçen CHP Genel Merkezi söz konusu eski ilçe başkanları hakkında disiplin süreci başlattı. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Zeynep Rabia Yılmazer Aka ve İl Sekreteri Soner Özimer imzasıyla söz konusu eski ilçe başkanlarına gönderilen tebligatla, "Bildiride imzası bulunduğundan dolayı kesin ihraç sebebiyle disipline sevk edildikleri" belirtildi.

BİLDİRİDE NE DENİLMİŞTİ?

30 eski CHP ilçe başkanının 25 Kasım'da kaleme alıp imzaladığı bildiride, "Partide bir yanlışı, bir eksikliği gördüğünüz zaman kayıtsız, şartsız eleştireceksiniz. Yapılan herhangi bir yanlışa müsamaha göstermek, son derece yanlıştır; mahsuru faydasından büyük olur. Partimiz hiçbir döneminde olmadığı kadar ciddi töhmet ve şaibe iddiaları ile karşı karşıyadır. Partimiz bu iddiaları üzerinde taşımamalı, bu iddialara karşı kalkan yapılmamalıdır! Adı yolsuzluk iddiaları ile anılan parti üyelerinin, aklanana kadar üyelikleri askıya alınmalıdır. Pirincin içindeki beyaz taşlar ayıklanmalıdır. Partimizin değerleri ile örtüşmeyen, troller, satılık kalemler, kriminal medya patronları eliyle önceki genel başkanlarımıza ve yöneticilerimize hakaretleri organize eden yapılar CHP içerisinde barındırılmamalıdır." ifadeleri yer almıştı.

Bebekler rehin alınıyordu

12 saatlik parkla köprüden 11 geçiş yapılabiliyor

Film çekmekten belediyeye vakti yok!
  • CHP rüşvet soruşturması
  • CHP yolsuzluk

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.