CHP'li 30 eski ilçe başkanı, 25 Kasım 2025'te İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki bir otelde CHP'li belediyelerde yaşanan rüşvet ve yolsuzluklara ilişkin rahatsızlıklarını belirterek, partilerine aklanma çağrısında bulundu.

CHP'DE "ARININ" TEMİZLİĞİ

CHP'li 30 eski ilçe başkan bu konuda bir bildiri yayınladı. Bildiride CHP'de adı yolsuzluğa karışan parti üyelerinin aklanana kadar üyeliklerinin askıya alınması gerektiğini ilan edildi. Bildirinin ardından harekete geçen CHP Genel Merkezi söz konusu eski ilçe başkanları hakkında disiplin süreci başlattı. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Zeynep Rabia Yılmazer Aka ve İl Sekreteri Soner Özimer imzasıyla söz konusu eski ilçe başkanlarına gönderilen tebligatla, "Bildiride imzası bulunduğundan dolayı kesin ihraç sebebiyle disipline sevk edildikleri" belirtildi.

BİLDİRİDE NE DENİLMİŞTİ?

30 eski CHP ilçe başkanının 25 Kasım'da kaleme alıp imzaladığı bildiride, "Partide bir yanlışı, bir eksikliği gördüğünüz zaman kayıtsız, şartsız eleştireceksiniz. Yapılan herhangi bir yanlışa müsamaha göstermek, son derece yanlıştır; mahsuru faydasından büyük olur. Partimiz hiçbir döneminde olmadığı kadar ciddi töhmet ve şaibe iddiaları ile karşı karşıyadır. Partimiz bu iddiaları üzerinde taşımamalı, bu iddialara karşı kalkan yapılmamalıdır! Adı yolsuzluk iddiaları ile anılan parti üyelerinin, aklanana kadar üyelikleri askıya alınmalıdır. Pirincin içindeki beyaz taşlar ayıklanmalıdır. Partimizin değerleri ile örtüşmeyen, troller, satılık kalemler, kriminal medya patronları eliyle önceki genel başkanlarımıza ve yöneticilerimize hakaretleri organize eden yapılar CHP içerisinde barındırılmamalıdır." ifadeleri yer almıştı.