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  • CHP'de akraba kayırmacılığı üst seviyeye taşındı! Dayısının oğlunu başkan yardımcısı yaptı
Güncel

CHP'de akraba kayırmacılığı üst seviyeye taşındı! Dayısının oğlunu başkan yardımcısı yaptı

Yalova'da Çınarcık Belediye Başkanı CHP'li Avni Kurt, akraba kayırmacılığını bir üst seviyeye taşıdı. Dayısının oğlu Cabir Balkış'ı başkan yardımcısı yaptı.

Sabah15 Mayıs 2024 Çarşamba 07:27 - Güncelleme:
CHP'de akraba kayırmacılığı üst seviyeye taşındı! Dayısının oğlunu başkan yardımcısı yaptı
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CHP'de, Türkiye'nin gündemine oturan eş, dost ve akraba atamaları tüm hızıyla sürüyor. Son akraba ataması ise Yalova'dan geldi.

Çınarcık ilçesinde, 2014'te CHP'den belediye başkanı seçilen Avni Kurt, dayısının oğlu Cabir Balkış'ı başkan yardımcısı yaptı.

Ancak Balkış, 2016'da düzenlenen bir FETÖ operasyonunda, 8 şüpheli ile birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan bir kişi tutuklanırken, Balkış ve 7 şüpheli serbest kaldı.

Bu arada Balkış, soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. 6 ay sonra uzaklaştırma tedbiri kaldırılınca görevine dönen Balkış, 2019'da AK Partili Numan Soyer belediye başkanı seçilince, emekli oldu.

MAAŞLAR BÖLÜK PÖRÇÜK, MOBBİNGDE CABASI

Geçen 31 Mart'taki yerel seçimlerinde bir kez daha aday olan Avni Kurt, ikinci kez başkanlık koltuğuna oturdu. Sabah'ın haberine göre, Kurt'un ilk icraatlarından biri ise dayısının oğlu Cabir Balkış'ı yeniden başkan yardımcısı yapmak oldu.

Eş, dost ve akrabalarım makam sahibi yapıldığı Çınarcık Belediyesinde işçilerin, Avni kurt başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana maaşlarını eksik ya da parça parça aldıkları ortala çıktı.

İşçiler geçim sıkıntısı yaşarken, CHP'li Avni Kurt'un yakınlarını belediyede makam sahibi yapması tepkilerin artmasına neden oldu.

Diğer yandan CHP'li olmayan belediye personeline işi bırakmaları için mobbing uygulandığı da iddia edildi.

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