  • CHP'de ''Alo Özgür'' krizi! ''Eşimi aradı, vekillik teklif etti''
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, gidişata itiraz edip CHP ile yollarını ayıran başkanlara yönelik telefon tacizlerine bir yenisi daha eklendi. Özel'in partiden istifa ederek AK Parti'ye katılan Ardahan'ın Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak'ın eşine mesajlar attığı ve 'Senin kocan erkek değil.' dediği iddia edildi. AKŞAM Gazetesi'ne konuşan Gökhan Budak, 'Bir genel başkanın tehditler savurması, hakaret etmesi ve belediye başkanının eşini araması yakışık alan davranışlar değil. Karımı aramış, benim dik durmadığımı söyledi ve vekillik teklif etti.' dedi.

AKŞAM Gazetesi14 Mayıs 2026 Perşembe 07:41 - Güncelleme:
Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçiş sürecinde yaşadıklarını AKŞAM'a anlattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yönelik tehdit mesajlarını eleştiren Budak, eşinin de benzer bir olaya maruz kaldığını söyledi.

Özel'in eşini aradığını öne süren Budak, şöyle devam etti: Bir genel başkanın bu kadar fütursuzca konuşması, tehditler savurması, hakaret etmesi, bir belediye başkanının eşini araması yakışıksız davranışlardır. Hayatımda böyle bir siyasi nezaketsizlik görmedim. Özgür Özel Bey, eşimi arayarak benim dik durmadığımı söyledi ve eşime milletvekilliği teklif etti. Sayın Burcu Köksal'ı da tehdit ediyor.

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak

CHP VESAYETLE YÖNETİLİYOR

CHP'deki kaosla ilgili de Burcu Köksal'a destek veren Budak, "İyi ki bu yuvaya dönüş yaptı. CHP'de gidişatın iyi olmadığını artık herkes görüyor. Vaatlerde yerine getirilmiyor. Parti, belli bir ekibin yönetimi altında. Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden uzaklaştırılarak farklı bir yola sürüklenmiş durumda" dedi. Gökhan Budak, Özgür Özel'in genel başkan olduktan sonra yaşadığı değişimi de şu sözlerle anlattı: "Adeta her şeye küsen, aşırı agresif bir tavır sergiliyor. İnsan ister istemez 'Bu koltuk ona fazla mı geldi?' diye düşünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde böyle üslup görmedim. Türkiye'ye yansıyan grup toplantılarında sergilenen agresif hareketler, gece yarısı insanları arayıp hakaret edilmesi doğru değil. Üstelik bunun bir saat sınırı da yok gibi görünüyor. Bu gidişat iyi değil."

'KOCANI BOŞA, GİTME' MESAJI

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP Genel Başkanı Özel'in kendisine hakaret ve tehdit içerikli mesajlar attığını öne sürdü. Köksal, Özel'in "Gerekirse kocanı boşa" dediğini belirterek, "5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim, bana yalvaracaksın" şeklinde mesajlar aldığını iddia etti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal

KÜFÜRLÜ SMS'LERE SİYASİ SAVUNMA

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Özel'in kendisine ve ailesine hakaret içerikli mesajlar attığını açıklamıştı. Özarslan'ın paylaştığı mesajlarda, "Elime düşeceksin, acırsam namerdim", "Alçak köpek s... git", "Yalaka" ve "Karaktersiz p.." ifadeleri yer aldı. Mesajları kabul eden Özel, "Siyasette hakaret ve küfür vardır" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan

"NAMUSUMA BİLE DİL UZATTI"

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katılım süreci öncesi Özel'in yine telefonla baskı ve tehditleriyle karşılaştığı iddia edilmişti. Çerçioğlu AK Parti'ye katıldıktan sonra miting meydanlarından kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Özel hakkında "Bana ve namusuma laf etti" diyerek suç duyurusunda bulunmuştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu

