CHP'nin Abant toplantısı parti içi hararetli tartışmalara sahne oldu. Genel Başkan Özgür Özel'in konuşmasıyla başlayan toplantıda CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Mutlak butlan kararı çıkması durumunda ayrı bir parti kurulması hakkında ne düşünüyorsunuz, yeni partiye oy verir misiniz?" sorusunun yer aldığı anketi eleştirdi.

BU TİP SORULAR YANLIŞ

Salıcı, CHP logolu bir ankette yer alan bazı soruları eleştirerek, "Partinin parasıyla böyle anketler mi yapılıyor?" dedi. Ankette, söz konusu soruya ek olarak; "Ayrı partiye oy verir misiniz?", "Yeni parti kurulursa yüzde kaç oy alır?" gibi soruların yer aldığını belirten Salıcı, bu tip soruların yanlış olduğunu belirtti. Özel, bir gün sonra yaptığı açıklamada, "Bu sorudan haberim de bilgim de yok. Her hafta ortalama 30 anket yapılıyor. Anket şirketleri bazı durumları daha iyi anlamak için bu tür sorular sorabiliyor. Bizim dahlimiz yok, özel bir şirket tarafından hazırlanmış" dedi.

ÖZEL'İN PLANINI CHP'LİLER DE BİLMİYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre; Şaibeli kurultay nedeniyle kayyum atanma olasılığı ve cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kamuoyuna "A'dan Z'ye planımız var" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonu kampında planı merak eden CHP'li vekillere "Zamanı gelince" demekle yetinerek detay paylaşmadı. CHP'nin hafta sonu Bolu Abant'ta düzenlediği milletvekilleri kampına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

SORUYU GEÇİŞTİRDİ

Edinilen bilgilere göre, kasımda toplanması öngörülen 39. Olağan Kongre'de genel başkan adayı olması gündemde olan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Özgür Özel'e medyaya yansıyan cumhurbaşkanlığı adaylığı ve kayyum ihtimaline karşı "Bir planınız var mı?" sorusunu yöneltti. Özel'in "A'dan Z'ye planımız var" yanıtını hatırlatan Salıcı, "Planlarınız neler, ne planınız var?" diyerek milletvekillerinin bunu öğrenmesi gerektiğini kaydetti. Özel ise bu talebe "Zamanı gelince" yanıtını vererek soruyu geçiştirdi.