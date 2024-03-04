CHP'de ''Bedelli'' bombası! ''Özel İmamoğlu'nun oyunu istemiyor''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bedelli askerlik yapanların oyunu istemiyoruz" dedi ama İBB Başkanı İmamoğlu'nun bedelli askerlik yaptığını unuttu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Manisa mitingde, "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" dedi. Bu sözler büyük tepki çekerken, başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere çok sayıda partilinin de bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı.

"İMAMOĞLU'NU İSTEMİYOR"

Siyasi danışman Atılgan Bayar, X'ten daha önce yaptığı bir paylaşımda, Ekrem İmamoğlu ile askerlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Özel'in açıklamalarından sonra "Özel İmamoğlu'nun oyunu istemiyor" diye yazan Bayar, "Özgür Özel akıldan biraz fukara mı, anlamadım. Bedelli askerlik yapan adayı Ekrem İmamoğlu'na bedellilerin oy vermemesini istiyor" paylaşımı yaptı. İmamoğlu'nun 1999 Marmara depreminin ardından çıkarılan bedelli askerlikten yararlandığı, 15 bin mark ödeyerek 2000 yılında Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda 28 günlük askerlik yaptığı öğrenildi.

BEDELLİ LİSTESİ UZUN

Ancak İmamoğlu, CHP'deki tek 'bedelli asker' değil. CHP'nin kalesi olarak gördüğü Çankaya'da belediye başkan adayı gösterdiği avukat Hüseyin Can Güner'in de, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda bedelli yaptığı ortaya çıktı. CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik'in de, bedelli askerliğini Foça Jandarma Komando Okulu'nda yaptığı belirlendi.

DÜZELTMEYE ÇALIŞTI

Tepki çeken sözlerini X hesabından düzeltmeye çalışan Özel, "Bedelli askerlik yapan da elbette bu milletin evladı normal askerlik yapan da... Kendi evlatlarına çürük raporu alıp, bedelli yaptırıp başkasının gariban çocuğu üstünden siyaset yapıyorsun ya... Ben onu soruyorum" iddiasında bulundu. Özel, 2018'de partisinin Grup Başkanvekili olarak yaptığı açıklamada bedelli askerliğin yasalaşması gerektiğini belirterek, "Muazzam bir yığılma var. Bu paranın harcanması gereken yer, askerdeki fakir erlerin aileleridir" demişti.

CHP, Eylül 2011'de de TBMM'ye bedelli askerlikle ilgili teklif sunmuştu. Teklife göre, yükümlüler gelirlerine göre bedel ödeyecek ve 21 gün askerlik yapacaktı. O dönem parti adına yapılan açıklamada, kamuoyunda bedelli konusunda büyük beklenti oluştuğu belirtilerek, "Teklifin amacı yığılmaları önlemektir" denilmişti.

Marmara Depremi'nin ardından çıkarılan bedelli askerlik uygulamasından o dönem 72 bin 290 kişi yararlanmıştı. 1987'den bu yana çıkarılan düzenlemelerden yararlanarak askerliğini bedelli yapanların sayısı da 1.5 milyon yaklaştı.

'KİMSE GENÇLERE YAFTA VURAMAZ

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, Özgür Özel'in bedelli sözlerine tepki gösterdi. Kurum, "Özgür Efendi, sen kimsin ki 650 bin gencimizin vatan sevgisini sorguluyorsun, onları vatana ihanetle suçluyorsun? Şehit cenazesinde kahkahalar atan sen değil misin? Gençlerimize, bu vatanın hiçbir evladına kimse yafta vuramaz. Gençler gerekli cevabı sandıkta verecek" dedi.