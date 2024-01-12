Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan değişim krizi yerel seçimlere kadar uzandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine seçilen Özgür Özel partide değişimi başlatacağını söylese de kaos aday belirleme sürecinde zirveye ulaştı. Son yapılan Parti Meclisi'nde yaşanan tartışmalar koridorlara kadar ulaştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki tüm ilçelerde istediği adayı göstermesi partide huzursuzluk oluştururken bir kriz de Mansur Yavaş'la yaşandı.

YAVAŞ'TAN 'ADAY OLMAM' TEHDİDİ

Etimesgut Belediye Başkan adaylığı için Behzat Ç. dizisiyle tanınan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun adının teklif edilmesi üzerine PM karıştı.

İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ın Etimesgut'tan aday gösterilmesini isteyen Mansur Yavaş, Beşikçioğlu'nun adaylığına karşı çıkarak toplantıdan ayrıldı. Özgür Özel, Beşikçioğlu'nun aday gösterilmesi halinde Ankara Büyükşehir'e aday olmayacağını söyleyen Mansur Yavaş'ın tehditlerine kulak asmadı.

"MANSUR YAVAŞ HAYIRSIZ EVLATTIR"

Eski CHP'li Mehmet Sevigen ise partide yaşanan Yavaş ve Beşikçioğlu krizini yorumladı. Sabah'ın haberine göre, Mansur Yavaş'ın adaylıktan çekilmeyeceğini bunun ancak blöf olduğunu söyleyen Mehmet Sevigen, "Blöf yapıyor keşke istifa etse, bütün Türkiye ve CHP kurtulmuş olur. Ama buna cesaret edemez. Mansur Yavaş bana göre Ankara'da çok iyi bir belediye başkanı değil. Bütün CHP'liler CHP'ye hakaret etmiş, MHP'den ayrılmış bir insanı içimize sindirdi ama Mansur Yavaş CHP genel başkanının ve örgütünün belirlediği ismi kabul etmiyor sindiremiyor. CHP onun babasının çiftliği mi? Benim gözümde Mansur Yavaş hayırsız evlattır. 5 yıldır CHP sana belediye başkanlığını verdi CHP'nin örgütünün getirdiği adama itiraz edilir mi ya? Bu kadar vefasızlık olur mu?" ifadelerini kullandı.

"İŞİNE BAKSIN..."

Mansur Yavaş'ın Erdal Beşikçioğlu yerine kendi adamlarını yerleştirmek istediğini söyleyen Mehmet Sevigen, "İYİ Parti'yi dağıttılar adamlarını ayak oyunlarıyla istifa ettirdiler CHP geleneğinde böyle şeyler yok. Şimdi İYİ Partiden istifa eden ismi getirmek istiyor. Hiç istifa etmez keşke etse blöf yapıyor ancak CHP'liler bunu yemez. Mansur Yavaş otursun kendi işine baksın CHP'nin işlerine karışmasın" diyerek sert çıktı.

CHP İÇİN UTANÇ VERİCİDİR

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki adayları belirlemesine de değinen Mehmet Sevigen, "İBB Başkanı bütün adayları ben yapacağım derse CHP'li olmayan birisi de kalkıp ben yapayım der. Bu böyle laçkalaşıyor. Burada Özgür Özel'in dik durması gerektiğini düşünüyorum. İBB İlçe belediye başkan adaylarını Ekrem İmamoğlu seçiyor bu net. Parti meclisinden geçmeden Fatih ve Pendik belediye başkan adaylarını açıkladı. Bu bile CHP için utanç vericidir ama CHP'yi biz yönetemiyoruz. Sözümüz geçmeyince de böyle oluyor" ifadelerini kullandı.

"DEM PARTİ İSTEDİĞİNİ ALDI"

Eski CHP'li Mehmet Sevigen, Özgür Özel ve DEM Parti eş başkanlarının görüşmesini de değerlendirdi. DEM Parti ile yapılacak ittifakın CHP'ye bir şey kazandırmayacağını, bu iş birliğinin yalnızca Ekrem İmamoğlu için yapıldığına dikkat çekti.

Özgür Özel'in "Görüşmelerimizi açık ve şeffaf bir şekilde yürüteceğiz" sözlerine de değinen Sevigen, sözlerini şöyle sonlandırdı:

Açık olmasında çok fayda var. Gizli olması milleti kandırmaktır. DEM Parti'nin CHP'ye kazandıracağı bir şey olmaz diye düşünüyorum. Bu tamamen Ekrem Bey üzerine kurgulanmıştır. Biz birçok yerde seçime giriyoruz yalnız İstanbul'da değil. Adana'da Mersin'de Diyarbakır'da... Milliyetçi seçmenlerin olduğu şehirlerimiz var. Bir tek Ekrem İmamoğlu'nu kazandırmak için bütün imkanları kullanmaya çalışıyorlar. DEM Partililer CHP'li vekillere hakaret ediyor, teröristbaşı Öcalan'a övgüler diziyor. DEM Parti burada istediğini alıyor. Özgür Bey'i bu noktaya getirdiler ama biz PKK terör örgütü müdür değil midir açıklama noktasına getirmedik.