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  • CHP'de Behzat Ç. krizi! Talebi kabul edilmeyen Mansur Yavaş şimdi ne yapacak?
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CHP'de Behzat Ç. krizi! Talebi kabul edilmeyen Mansur Yavaş şimdi ne yapacak?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgut Belediyesi için İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ın aday gösterilmesini istedi, “Yoksa adaylıktan çekilirim” resti çekti. Ancak talebi kabul edilmeyerek oyuncu Erdal Beşikçioğlu aday yapıldı. Yavaş'ın tavrı merak konusu oldu.

Akşam Gazetesi11 Ocak 2024 Perşembe 09:19 - Güncelleme:
CHP'de Behzat Ç. krizi! Talebi kabul edilmeyen Mansur Yavaş şimdi ne yapacak?
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CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye adayı Mansur Yavaş ile parti yönetimi arasında iki ilçenin aday belirleme görüşmeleri sırasında kriz çıktı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, CHP yönetiminin Etimesgut belediye başkanlığı için Behzat Ç. rolüyle tanınan oyuncu Erdal Beşikçioğlu aday yapılması kararına Yavaş itiraz etti. Etimesgut'ta İyi Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ı aday göstermek isteyen Yavaş, bu isteğinin kabul edilmemesi üzerine "Adaylıktan çekilirim" resti çekip masayı terk etti.

Gölbaşı ilçesinde de eski MHP'li Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nı aday göstermek isteyen Yavaş, bu ilçenin de açıklanmamasını istediği öğrenildi.

Beşikçioğlu'na CHP Etimesgut İlçe yönetiminden de tepki geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise MYK toplantısı sonrası bu yöndeki sorulara "Ben bu fikrimi ilk paylaştığımda Mansur Bey'in hoşuna gitmişti, halen de hoşuna gideceğini düşünüyorum. Mansur Bey'in gücüne güç katacaktır, sıkıntı olacağını düşünmüyoruz" yanıtını verdi.

CHP Parti Meclisi, Beşikçioğlu'nun Etimesgut Belediye Başkan adaylığını onayladı.

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