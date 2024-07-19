CHP'de bir ikiyüzlülük daha! Avcılar kulübü üyesi çıktı

Oğlu başıboş köpekler tarafından parçalanan acılı baba Halil Yılmazı'ı salondan kovan ve hayvansever pozları veren CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in Sinop Avcılar Kulübü üyesi olduğu ortaya çıktı.

Akşam Gazetesi'nin ulaştığı Sinop Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Haydar Öz CHP'li Karadeniz'in milletvekili olmadan önce kulüplerinde aktif üye olduğunu söyledi.

Karadeniz'in salondan kovduğu acılı baba Halil Yılmaz ise "Benim çocuğum köpekler diri diri yendi. Çocuğum 10 yıl tedavi görecek. Ben Allah'a çocuğumu alsın diye yalvardım. Böyle bir acıyı yaşamış babaya milletin vekili nasıl bu kadar saygısız davranır" diye isyan etti.