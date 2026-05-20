  • CHP'de bir Whatsapp ifşası daha! ''Milyonluk ihale'' pazarlığı ortalığa çıktı
CHP'deki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gündeme gelen Whatsapp mesajlarına bu sefer de 'milyonluk ihale' ifşaları eklendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakınlığı ile bilinen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile CHP delegesi ve iş insanı Turgut Koç'un milyonluk rakamların konuşulduğu Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı.

20 Mayıs 2026 Çarşamba 16:18
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gündeme gelen Whatsapp yazışmalarına bir yenisi daha dahil oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakınlığı ile bilinen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile CHP delegesi ve iş insanı Turgut Koç arasında geçtiği belirtilen mesajlarda, belediyedeki ödeme ve hak ediş süreçlerine ilişkin konuşmalar yer aldı. Mesajlarda milyonluk rakamların konuşulması ve "Excel'i atayım" ifadeleri dikkat çekti.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel

WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner hakkında yürütülen soruşturmada yeni Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı. CHP delegesi ve iş insanı Turgut Koç ile Hüseyin Can Güner arasında geçtiği belirtilen yazışmalarda, belediyedeki hak ediş ve ödeme süreçlerine ilişkin önemli ifadeler yer aldı.

"EXCEL'İ VAR BENDE ONU MU ATAYIM MI?"

Yazışmalarda milyonluk rakamların konuşulduğu görünürken "Son yapılan 20 ile beraber" , "Hepsi kapanmış oldu geride kalmadı" mesajları öne çıktı. Devam eden konuşmalarda ise "Excel'i var bende onu mu atayım?" mesajına, "Olur abi daha iyi olur" cevabının verildiği görüldü.

Turgut Koç

YAZIŞMALARIN DETAYLARI

Dosyaya giren yazışmalarda belediyedeki ödeme planlaması ve hak ediş ücretlerine ilişkin karşılıklı değerlendirmelerin yapılması dikkat çekti. Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyaller üzerinden incelemenin sürdüğü öğrenildi.

