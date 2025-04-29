Beykoz Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün ifadesi ortaya çıktı.

Daha önceki verdiği savunmayı tekrar eden Gümüş, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ü suçlayarak, "Fidan Gül'ün ifadeleri doğru değildir. Onur Demirci ve Mustafa Karadağ'ıı simaen tanıyorum. Alaattin Bey'in odasında Fidan Gül ile bu şahısların tanışması olayı gerçekleşmemiştir. Bunlar Fidan Gül'ün uydurmalarıdır. Bütün bu olanları Beylikdüzü ve İBB ekibinin bize karşı operasyonudur" dedi.

Yaşananların CHP'nin kendi içindeki bir iç çekişmesi olduğunu kaydeden Gümüş, "Beykoz'da doğmuş Beykozlu bir Belediye Başkanına yakışıksız ithamlarda ve beyanlarda bulunmaktadırlar. Bunu da Beykoz Belediye Meclisi'nde bulunan ve Beylikdüzü ekibiyle hareket eden şahıslarla beraber gerçekleştirmektedirler. Kısacası partinin kendi içindeki bir iç çekişmesidir diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç'in eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e karşı bir tutum sergilediğini ve gruplaşmaya gittiğini dile getiren Gümüş, "Ekrem İmamoğlu, Beykoz Belediyesi'ne kendi ekibini dayatmıştır. Ekrem İmamoğlu'nun danışması olan Tonguç Çoban ve Yavuz Saltık yerel seçimlerin hemen ardından beni bizzat arayarak tehdit ettiler" dedi.

Gümüş, Köseler'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediyedeki başkanvekilliği görevine seçilen CHP'li Özlem Vural Gürzel'in Beykoz'daki tüm haberleri Fidan Gül ile beraber İBB ekibine ispiyonladığını söyledi.

Gümüş, "Bu şekilde Beykoz Belediyesi neredeyse ikiye bölünmüştü diyebilirim. Bu sebeple bizlere karşı husumet besleyerek iftirada bulunmuş olabilir. Zaten kendisi Belediye Başkan Yardımcısı olduğu için gerçekleşen ihaleler de Fidan Gül'ün sorumluluğu altındadır. Ben Belediye'de görevliyken o dönemde teftiş geçirdik ve usulsüz bir şey olmasın diye resmi yazı yazarak her şeyin denetlenmesini ben kendim istedim, usulsüz herhangi bir işlem yapmadım. Ekrem İmamoğlu ve ekibinin, bana ve Başkan Bey'e kumpas kurduğunu düşünüyorum." dedi.