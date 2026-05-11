Rüşvet soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren Gökhan Böcek, CHP Genel Merkezi'ne yönelik dikkat çeken iddialarda bulundu.

Böcek, Veli Ağbaba'nın kendisini arayarak 1 milyon avro talep ettiğini, bu paranın "adaylık süreci" için istendiğinin söylendiğini öne sürdü.

İddiaların gündeme gelmesinin ardından yazılı açıklama yapan Veli Ağbaba ise Gökhan Böcek'le herhangi bir ilişkisi olmadığını savundu.

Ağbaba, Böcek'in beyanlarının "iftira" olduğunu öne sürerek, "Görsem tanımam" çıkışı yaptı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, "Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, tanışıklığım olmayan birisi" dediği Gökhan Böcek'i cezaevinde ziyaret ettiği ortaya çıktı.

GÖKHAN BÖCEK: VELİ AĞBABA'YA 1 MİLYON EURO VERDİM

Gökhan Böcek, CHP Genel Merkezi'ne yönelik dikkat çeken iddialarda bulundu.

Böcek, Veli Ağbaba'nın kendisini arayarak 1 milyon avro talep ettiğini, söz konusu paranın Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilmesi süreci için istendiğinin kendisine söylendiğini öne sürdü.

İfadesinde, parayı sırt çantasıyla Ankara'ya götürdüğünü ve CHP Genel Merkezi'nde ismini bilmediği bir kişiye teslim ettiğini anlatan Böcek, teslim sırasında Veli Ağbaba ile telefon görüşmesi yaptığını da söyledi.

Böcek ayrıca seçim sürecinde CHP Genel Merkezi'nin maddi destek taleplerinin olabileceğinin daha önce babası Muhittin Böcek tarafından kendisine iletildiğini savundu.

Seçim döneminde otobüs alımı ve maddi destek konularında da Veli Ağbaba ile görüştüğünü ileri süren Böcek, "Zaten sizi büyükşehire aday yapıyoruz, bir de yardım mı yapacağız?" sözlerinin kendisine söylendiğini iddia etti.

MUHİTTİN BÖCEK VE OĞLUNUN İFADESİ 8,5 SAAT SÜRDÜ

Dün akşam saat 18.35'te başlayan ifade işlemleri sabaha karşı 03.00'e kadar sürdü. Soruşturma çerçevesinde ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek'in ifadesi alınırken, ardından Muhittin Böcek savcılık makamına ifade verdi.

Başsavcılık binasında gerçekleştirilen işlemlerde, her iki şüpheli de avukatları huzurunda ayrıntılı beyanda bulundu. İfade sürecinde dosyada yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki çeşitli hususlara ilişkin sorular yöneltildiği öğrenildi.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtirken, dosyaya ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.